Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi

Amerikalı fotoğrafçı Janine Pendleton, Pennsylvania'da 21 farklı terk edilmiş alanı ziyaret etti, yüzlerce fotoğraf çekti. İşte projenin en iyi terk edilmiş yer fotoğrafları... 1960'lı yıllardan boks ringi Ağaçların arasına gizlenen tren 120 yıllık gotik kilise Kütüphane 1920'lerde inşa edilen, 1990'larda terk edilen eski hükümet binası 2000'lerin ortasında kapanan okulun oditoryumu Tema parkta rollercoaster 2010'ların başında terk edilen tiyatro salonu 2000'lerde kapatılan bir ilkokul 1829 ile 1971 yılları arasında hizmet veren hapishane