Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi

Amerikalı fotoğrafçı Janine Pendleton, Pennsylvania'da 21 farklı terk edilmiş alanı ziyaret etti, yüzlerce fotoğraf çekti. İşte projenin en iyi terk edilmiş yer fotoğrafları...

29.06.2020 - 11:04

Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi - 1
1960'lı yıllardan boks ringi
Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi - 2
Ağaçların arasına gizlenen tren
Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi - 3
120 yıllık gotik kilise
Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi - 4
Kütüphane
Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi - 5
1920'lerde inşa edilen, 1990'larda terk edilen eski hükümet binası
Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi - 6
2000'lerin ortasında kapanan okulun oditoryumu
Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi - 7
Tema parkta rollercoaster
Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi - 8
2010'ların başında terk edilen tiyatro salonu
Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi - 9
2000'lerde kapatılan bir ilkokul
Amerikalı fotoğrafçıdan terk edilmiş yerler projesi - 10
1829 ile 1971 yılları arasında hizmet veren hapishane
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