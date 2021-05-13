Amy Winehouse’un eşyası satışa çıkarılıyor

2011’de hayatını kaybeden ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un eşyalarından sağlanacak gelirin hayır işinde kullanılacağı belirtildi.
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13.05.2021 - 08:19
Ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un ölümünün 10’uncu yılında bazı sahne kostümleri ve eşyası açık artırmada satılacağı açıklandı.
2011’de alkol zehirlenmesi nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden Amy Winehouse’un babası Mitch ve annesi Janis Winehouse, toplanan parayı hayır işleri için harcayacaklarını bildirdi.
Kızlarının depodaki kıyafetlerini görmenin acı verici olduğunu belirten Mitch Winehouse, aile için değerli olan eşyalarını saklayıp büyük bir kısmını açık artırmaya çıkarmaya karar verdiklerini söyledi.
ABD merkezli Julien’s Auctions tarafından kasım ayında açık artırmaya çıkarılacak olan eşya arasında Amy Winehouse’un 2007 Brit Ödülleri’nde giydiği ikonik kıyafeti, 2008’de Grammy Ödülleri’nde giydiği turuncu ve siyah Tina Kalivas etek, büstiyerleri, bale ayakkabıları ve eskizleri yer alıyor.
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