Amy Winehouse’un eşyası satışa çıkarılıyor

2011’de hayatını kaybeden ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un eşyalarından sağlanacak gelirin hayır işinde kullanılacağı belirtildi.

13.05.2021 - 08:19

Amy Winehouse’un eşyası satışa çıkarılıyor - 1
Ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un ölümünün 10’uncu yılında bazı sahne kostümleri ve eşyası açık artırmada satılacağı açıklandı.
Amy Winehouse’un eşyası satışa çıkarılıyor - 2
2011’de alkol zehirlenmesi nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden Amy Winehouse’un babası Mitch ve annesi Janis Winehouse, toplanan parayı hayır işleri için harcayacaklarını bildirdi.

Amy Winehouse’un eşyası satışa çıkarılıyor - 3
Kızlarının depodaki kıyafetlerini görmenin acı verici olduğunu belirten Mitch Winehouse, aile için değerli olan eşyalarını saklayıp büyük bir kısmını açık artırmaya çıkarmaya karar verdiklerini söyledi.

Amy Winehouse’un eşyası satışa çıkarılıyor - 4
ABD merkezli Julien’s Auctions tarafından kasım ayında açık artırmaya çıkarılacak olan eşya arasında Amy Winehouse’un 2007 Brit Ödülleri’nde giydiği ikonik kıyafeti, 2008’de Grammy Ödülleri’nde giydiği turuncu ve siyah Tina Kalivas etek, büstiyerleri, bale ayakkabıları ve eskizleri yer alıyor.


Amy Winehouse’un eşyası satışa çıkarılıyor - 5
Sonsuza Dek 27 Kulübü'nün üyesi Amy Winehouse / Haber Detay- Tıkla Oku

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