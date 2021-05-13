Amy Winehouse’un eşyası satışa çıkarılıyor

2011’de alkol zehirlenmesi nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden Amy Winehouse’un babası Mitch ve annesi Janis Winehouse, toplanan parayı hayır işleri için harcayacaklarını bildirdi.

Kızlarının depodaki kıyafetlerini görmenin acı verici olduğunu belirten Mitch Winehouse, aile için değerli olan eşyalarını saklayıp büyük bir kısmını açık artırmaya çıkarmaya karar verdiklerini söyledi.



