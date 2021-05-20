Amy Winehouse'un NFT'si bağımlılıkla mücadele eden müzisyenler için satışa çıkarıldı

ntv.com.tr 20.05.2021 - 11:25
2011 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Amy Winehouse’un bir fotoğrafı, *NFT’ye dönüştürülerek açık artırmaya çıkarıldı. Satıştan elde edilecek gelir, bağımlılıkla mücadele eden müzisyenlere bağışlanacak.
İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.
Bağımlılıkla mücadele eden ve 10 yıl önce alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybededen Grammy ödüllü şarkıcının NFT’ye dönüştürülen fotoğrafı, New York’ta bir telefon gişesinde çekilmişti.
MÜZAYEDE 30 MAYIS'A KADAR SÜRECEK
Charles Moriarty tarafından çekilen fotoğraf, görsel sanatçı Mark Palkoski tarafından çizgi roman tarzında canlandırıldı.
OpenSea adlı açık artırma sitesinde satışa çıkarılacak NFT için 30 Mayıs’a kadar teklif verilebilecek. NFT minimum 3 Ethereum’a (7 bin 500 dolar) satışa çıkarıldı.
Müzayede, müzisyenlere finansal ve tıbbi krizlerde yardımcı olan, Kayıt Akademisi'nin kâr amacı gütmeyen bir şubesi olan MusiCares'in yöneticileri tarafından düzenleniyor.
GRAMMY REKORU KIRDI
Winehouse'ın 2003'te çıkan ilk albümü Frank, başarılı satış grafiğinin yanı sıra eleştirmenlerce de beğenildi ve Merkür Ödülü'ne aday gösterildi. Bir sonraki albümü olan ve 2006'da yayımlanan Back to Black ile En İyi Yeni Sanatçı, Yılın Kaydı, Yılın Şarkısı dahil olmak üzere altı dalda Grammy Ödülü'ne aday gösterildi ve beşini kazandı. Böylece bir gecede en çok ödül kazanan kadın şarkıcı rekorunu kırdı ve beş Grammy kazanan ilk İngiliz şarkıcı oldu.
14 Şubat 2007'de En İyi İngiliz Kadın Sanatçı dalında bir BRIT Ödülü kazandı, ayrıca En İyi İngiliz Albümü dalında aday gösterildi. Üç defa Ivor Novello Ödülleri'ne aday gösterildi: biri 2004'te "Stronger Than Me" ile En İyi Çağdaş Şarkı (söz ve müzik) dalında, biri 2007'de "Rehab" ile En İyi Çağdaş Şarkı dalında ve biri 2008'de "Love Is a Losing Game" ile En İyi Söz ve Müzikli Şarkı dalında. Albüm, Birleşik Krallık'ta 2000'lerin en çok satan üçüncü albümü oldu
Winehouse, zaman zaman önemli kadın müzisyenler, soul müziğin popülaritesinin artışında etkisi olanlar ve İngiliz müziğini yeniden canlandıranlar arasında gösterildi.
Kendine has saç ve kıyafet stili, Karl Lagerfeld gibi moda tasarımcılarına ilham kaynağı oldu.
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORDU
Şarkıcının uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları, 2007'den ölümüne kadar haberlerde düzenli olarak yer aldı. Boşandığı eşi Blake Fielder-Civil ile birliktelikleri esnasında çeşitli nedenlerle sık sık yasal sorunlar yaşadılar ve eşi kısa bir süreliğine hapse girdi. 2008'de Winehouse, kariyeri ve hayatını tehdit eden bir dizi sağlık sorunu ile karşı karşıya geldi.
Winehouse, Londra'daki evinde 23 Temmuz 2011 tarihinde ölü bulundu. Uzun sürenin ardından ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Ailesi ve arkadaşları, 26 Temmuz 2011'de cenazesine katıldı. Daha sonra cesedi Golders Green Crematorium'da yakıldı.