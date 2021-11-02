Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor

Dünyanın en iyi kadın vokallerinden biri olarak kabul edilen ve 27 yıllık hayatına sayısız başarı ekleyen Grammy ödüllü sanatçı Amy Winehouse’un kişisel eşyası, açık artırma öncesi sergide.

23 Temmuz 2011’de hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarının eşyası, Los Angeles’taki Julian's müzayede evinde sergileniyor.

Hem müzayede evinde hem de internet üzerinden yapılacak açık artırmadan 50 bin dolara yakın gelir elde edilmesi bekleniyor. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği sergi sonrası yapılacak açık artırmanın geliri, Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacak.