Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor

Haberler - ntv.com.tr 02.11.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 12:00
Dünyanın en iyi kadın vokallerinden biri olarak kabul edilen ve 27 yıllık hayatına sayısız başarı ekleyen Grammy ödüllü sanatçı Amy Winehouse’un kişisel eşyası, açık artırma öncesi sergide.
23 Temmuz 2011’de hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarının eşyası, Los Angeles’taki Julian's müzayede evinde sergileniyor.
Hem müzayede evinde hem de internet üzerinden yapılacak açık artırmadan 50 bin dolara yakın gelir elde edilmesi bekleniyor. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği sergi sonrası yapılacak açık artırmanın geliri, Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacak.
Hayatının son döneminde uyuşturucu çıkmazına girdiği bilinen ve alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden Winehouse’un kıyafetleri, ayakkabıları, gözlükleri ve el yazısı notları, sevenlerine satılmak üzere sergileniyor.
Sergide, sanatçının ölümünden bir ay önce Belgrad’da verdiği son konserinde giydiği kıyafet de yer alıyor.
O konserde alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu öğrenilen Winehouse, konseri tamamlayamamış, seyirciler tarafından yuhalanmıştı.
Winehouse’un kişisel eşyası için 6 ve 7 Kasım’da açık artırma yapılacak.
Sergide, ünlü şarkıcıya arkadaşından gönderilen doğum günü kartı, ses sistemi, bateri, miks seti gibi ilginç eşyalar da yer alıyor.
Ünlü şarkıcının meşhur kalp şeklindeki gözlükleri için bin ile 2 bin dolar arasında değer biçildi.
Winehouse'un 2007 yılı Brit Ödülleri'nde yanında taşıdığı Moschino marka kalp çanta da açık artırmaya çıkarılacak. Çantanın 20 bin dolara satılması bekleniyor.
Sanatçının kıyafetlerine 5 bin ila 7 bin dolar arasında fiyat biçildi.
İşte Amy Winehouse'un kişisel eşya sergisinden kareler...