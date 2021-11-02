Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor

2011'de henüz 27 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un kişisel eşyası açık artırmada satılacak. Müzayede öncesi sergilenen eşya koleksiyonu arasında Winehouse'un, ölümünden bir ay önce Belgrad'da verdiği ve yuhalandığı son konserindeki kıyafeti de yer alıyor.

Haberler - ntv.com.tr 02.11.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 12:00

Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 1

Dünyanın en iyi kadın vokallerinden biri olarak kabul edilen ve 27 yıllık hayatına sayısız başarı ekleyen Grammy ödüllü sanatçı Amy Winehouse’un kişisel eşyası, açık artırma öncesi sergide.

23 Temmuz 2011’de hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarının eşyası, Los Angeles’taki Julian's müzayede evinde sergileniyor. 

Hem müzayede evinde hem de internet üzerinden yapılacak açık artırmadan 50 bin dolara yakın gelir elde edilmesi bekleniyor. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği sergi sonrası yapılacak açık artırmanın geliri, Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacak.

Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 2

Hayatının son döneminde uyuşturucu çıkmazına girdiği bilinen ve alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden Winehouse’un kıyafetleri, ayakkabıları, gözlükleri ve el yazısı notları, sevenlerine satılmak üzere sergileniyor.

Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 3

Sergide, sanatçının ölümünden bir ay önce Belgrad’da verdiği son konserinde giydiği kıyafet de yer alıyor.

Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 4

O konserde alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğu öğrenilen Winehouse, konseri tamamlayamamış, seyirciler tarafından yuhalanmıştı.

Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 5

Winehouse’un kişisel eşyası için 6 ve 7 Kasım’da açık artırma yapılacak.

Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 6

Sergide, ünlü şarkıcıya arkadaşından gönderilen doğum günü kartı, ses sistemi, bateri, miks seti gibi ilginç eşyalar da yer alıyor.

Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 7

Ünlü şarkıcının meşhur kalp şeklindeki gözlükleri için bin ile 2 bin dolar arasında değer biçildi. 

Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 8

Winehouse'un 2007 yılı Brit Ödülleri'nde yanında taşıdığı Moschino marka kalp çanta da açık artırmaya çıkarılacak. Çantanın 20 bin dolara satılması bekleniyor.

Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 9

Sanatçının kıyafetlerine 5 bin ila 7 bin dolar arasında fiyat biçildi.

Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 10

İşte Amy Winehouse'un kişisel eşya sergisinden kareler...

Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 11
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 12
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 13
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 14
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 15
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 16
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 17
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 18
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 19
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 20
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 21
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 22
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 23
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 24
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 25
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 26
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 27
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 28
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 29
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 30
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 31
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 32
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 33
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 34
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 35
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 36
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 37
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 38
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 39
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 40
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 41
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 42
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 43
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 44
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 45
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 46
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 47
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 48
Amy Winehouse'un pek çok kişisel eşyası açık artırmaya çıkarılıyor - 49

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