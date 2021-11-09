Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat

Amy Winehouse'un ölümünden bir ay önce Belgrad'da verdiği ve yuhalandığı son konserindeki kıyafeti rekor fiyata alıcı buldu. Elbise tahminlerin çok üstünde olan 243 bin dolara satıldı.

Haberler 09.11.2021 - 07:49

Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 1

İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un aralarında kıyafetlerinin de bulunduğu eşyası ABD'de açık artırmaya çıktı.

WİNEHOUSE'UN ELBİSESİNE REKOR FİYAT

Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 2

Winehouse'un, ölümünden bir ay önce Belgrad'da verdiği ve yuhalandığı son konserindeki kıyafeti de satıldı.


Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 3

Arkadaşı Naomi Parry tarafından tasarlanan elbisenin 15 ila 20 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu. Ancak elbise bu tahminin tam 16 katına, 243 bin dolara satıldı.


Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 4

Açık artırmadan elde edilen toplam 4 milyon dolar, uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlere yardım için faaliyetler yürüten Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacak.

Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 5

İşte satışa sunulan diğer eşyaların kareleri...

Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 6
Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 7
Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 8
Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 9
Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 10
Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 11
Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 12
Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat - 13

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER