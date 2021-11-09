Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbiseye rekor fiyat

Haberler 09.11.2021 - 07:49
İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un aralarında kıyafetlerinin de bulunduğu eşyası ABD'de açık artırmaya çıktı.
WİNEHOUSE'UN ELBİSESİNE REKOR FİYAT
Winehouse'un, ölümünden bir ay önce Belgrad'da verdiği ve yuhalandığı son konserindeki kıyafeti de satıldı.
Arkadaşı Naomi Parry tarafından tasarlanan elbisenin 15 ila 20 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu. Ancak elbise bu tahminin tam 16 katına, 243 bin dolara satıldı.
Açık artırmadan elde edilen toplam 4 milyon dolar, uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlere yardım için faaliyetler yürüten Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacak.
İşte satışa sunulan diğer eşyaların kareleri...