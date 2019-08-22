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Ana de Armas Marilyn Monroe kılığında (Netflix'in Blonde filmi)

Kübalı oyuncu Ana de Armas’ın Marilyn Monroe’yu canlandırdığı Netflix filmi Blonde'dan ilk fotoğraflar yayınlandı.

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    2000 yılında çektiği Kasap filmiyle sinema dünyasında adından ses ettiren yönetmen Andrew Dominik, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Marilyn Monroe biyografisini hayata geçiriyor.


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    Andrew Dominik’in Marilyn Monroe’yu anlatan yeni filmi Blonde'un çekimleri de başladı.


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    Kübalı oyuncu Ana de Armas’ın Marilyn Monroe'ya hayat verdiği filmden yeni fotoğraflar görücüye çıktı.


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    31 yaşındaki oyuncu Ana de Armas yakın zaman Knives Out filmiyle de seyirci karşısına çıkacak.


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    Ana de Armas daha önce ise Knock Knock ve War Dogs gibi filmlerle adını duyurduktan sonra Blade Runner 2049’da önemli bir rol üstlenerek dikkatleri üzerine çekmişti.
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