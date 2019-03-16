Anadolu Ajansı haftanın fotoğrafları (15 Mart 2019)
Anadolu Ajansı
Anadolu ajansı eğlenceden spora, siyasetten hava duruman kadar haftaya damga vuran fotoğrafları derledi. İşte Mart 2019'un ilk haftasında yaşananlar...
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1
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Rusya'nın başkenti Moskova'da çiçek pazarlarında hareketlilik yaşandı. Rusya'da resmi tatil ilan edilen kadınlar gününde Rizhsky çiçek pazarına gelen Moskovalılar, yoğunluk oluşturdu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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2
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir esnaf, evinde beslediği, her türlü ihtiyaçlarını giderdiği 20 günlük ikiz kuzuları "Ercan" ve "Gülcan" ile adeta bebek gibi ilgileniyor. Yaklaşık 20 gün önce akrabasının köyünde doğan ikiz kuzuları Polatlı'daki evine getiren ve bakımlarını üstlenen Güngör, ikizlere "Ercan ve Gülcan" ismini verdi. Güngör'ün, süslediği, günün büyük bölümünü birlikte geçirdiği, dışarıda gezdirdiği ve iş yerine götürdüğü kuzular, mahallelinin de maskotu haline geldi. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
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3
Türkiye'nin bu yıl 3. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenlediği Antarktika, merak uyandıran coğrafyası ve doğasıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin gözde noktalarından biri olma özelliği taşıyor. Dünyanın en soğuk kıtası olarak nitelendirilen Antarktika'da, sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı üslerin faaliyet göstermesine izin veriliyor. Hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan ve "bilim ve barış kıtası" olarak kabul edilen Antarktika, penguenler, foklar, balinalar ve kuşların da aralarında olduğu hayvanlara ev sahipliği yapıyor. 14 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın 5'inci büyük kıtası olan Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde yer alıyor. Yüzde 98'i, ortalama kalınlığı 1,6 kilometre olan buz tabakasıyla kaplı kıtada, yeryüzündeki kullanılabilir tatlı suyun yüzde 67'si buzul olarak bulunuyor. Antarktika'nın el değmemiş doğası dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor. Kıtanın barındırdığı canlı deniz kaynakları ve buzullarında saklı su potansiyeli, yeryüzünün gelecekteki su ve gıda güvencesi olarak görülüyor. Kıtada yer alan Nansen Adası, kürklü foklara ev sahipliği yapıyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
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4
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah'a bağlı Beyt Sira beldesi yakınında toplanan Filistinliler, İsrail güçleri tarafından pazartesi günü "araçlı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit edilen ve cenazelerine el konulan 2 Filistinli gencin naaşlarının ailelerine teslim edilmesi için gösteri düzenledi. Gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, bölgedeki bir ambulansı durdurdu. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
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5
Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, 17'nci haftasında başkent Paris'te devam etti. Emniyet güçleri, Champs-Elysees Caddesi'nde toplanarak taş ve şişe atan eylemcilere tazyikli suyla müdahale etti. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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6
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinliler, sapanla taş atarak karşılık verdi. Gösteriye, engelli Sabır El Aşkar da katıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
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7
Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesinde taraftarları moral verdi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan sonra kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli takımı taraftarları karşıladı. ( Fenerbahçe Kulübü - Anadolu Ajansı )
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8
Türkiye'nin bu yıl 3. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenlediği Antarktika, merak uyandıran coğrafyası ve doğasıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin gözde noktalarından biri olma özelliği taşıyor. Dünyanın en soğuk kıtası olarak nitelendirilen Antarktika'da, sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı üslerin faaliyet göstermesine izin veriliyor. Hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan ve "bilim ve barış kıtası" olarak kabul edilen Antarktika, penguenler, foklar, balinalar ve kuşların da aralarında olduğu hayvanlara ev sahipliği yapıyor. 14 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın 5'inci büyük kıtası olan Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde yer alıyor. Yüzde 98'i, ortalama kalınlığı 1,6 kilometre olan buz tabakasıyla kaplı kıtada, yeryüzündeki kullanılabilir tatlı suyun yüzde 67'si buzul olarak bulunuyor. Antarktika'nın el değmemiş doğası dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor. Kıtanın barındırdığı canlı deniz kaynakları ve buzullarında saklı su potansiyeli, yeryüzünün gelecekteki su ve gıda güvencesi olarak görülüyor. Antarktika yarım adasının kuzeyinde yer alan ve koruma altınadaki Ardley Adası, çember sakal penguenlerine de ev sahipliği yapıyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
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9
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan on binlerce kişi, başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplanarak gösteri düzenledi. Güvenlik güçlerinin Halk Sarayı'na doğru yürüyen göstericilere müdahale etmesi üzerine göstericiler taş atarak karşılık verdi. ( Farouk Batiche - Anadolu Ajansı )
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10
Daha çok önceki neslin hafızasında kalan ve unutulmaya yüz tutmuş bir çocuk oyunu olan "çelik-çomak", Kayseri'nin tarihi Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan kadınlar tarafından oynanmaya devam ediyor. Soğanlı bez bebekleri ve kaya kiliseleriyle meşhur olan Kapadokya'nın uzantısı tarihi mahallede yaşayan 14 kadın, bez bebek yapımından fırsat buldukça şalvarlarını giyip çocukluk günlerindeki gibi çelik çomak oynuyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
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11
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi ve Ortaköy Camisi, gece yanan ışıklarıyla beraber güzel görüntü oluşturdu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
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12
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camisi, gün doğumunda güzel görüntü oluşturdu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
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13
Van'ın Bahçesaray ilçesinde karayolları ekipleri, çığ tehlikesine rağmen yılın 7 ayı çalışma yapıyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
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14
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde güneşli havayı değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar sandallara binerek güzel havanın tadını çıkardı. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )
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15
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor ile Vodafone Park’ta karşılaştı. Beşiktaşlı futbolcu Shinji Kagawa, attığı gol sonrası sevinç yaşadı. ( Metin Pala - Anadolu Ajansı )
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16
Orta Anadolu'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı illerden Konya'da, üreticilerin ağılında kuzulama döneminin tatlı telaşı yaşanıyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )
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17
Japonya'daki geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali olarak bilinen "Mt Takao-Hiwatari" festivalinde Yamabushi monkları ve diğer katılımcılar, bedenlerinin ve ruhlarının temizlenmesi için Yakuo-in tapınağında yalın ayak ateş üzerinde yürüdü. ( David MAREUIL - Anadolu Ajansı )
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18
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bir gösterici, atılan gaz kapsülünü sapanla geri fırlattı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
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19
Ordu'da bir araya gelen kanocular, Perşembe Yaylası'nda kanoyla kar üzerinde kayıp, ardından mendereslerde kürek çekti. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )
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20
Türkiye'nin bu yıl 3'üncü ulusal bilim seferini düzenlediği Antarktika, zorlu coğrafyası ve doğasıyla tarih boyunca kaşiflerle bilimsel araştırma ekiplerinin gözde noktalarından biri olurken, dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtasında sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı üslerin faaliyet göstermesine izin veriliyor. Yerli halkı olmayan ve hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan Antarktika, "bilim ve barış kıtası" olarak adlandırılıyor. 14 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın beşinci büyük kıtası olan Antarktika, güney yarımkürenin en güneyinde yer alıyor. Yüzde 98'i ortalama kalınlığı 1,6 kilometre olan buz tabakasıyla kaplı kıtada, yeryüzündeki tatlı suyu kaynağının yüzde 67'si bulunuyor. Antarktika'nın el değmemiş doğası dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor. Kıtanın barındırdığı canlı deniz kaynakları ve buzullarında saklı su potansiyeli, yeryüzünün gelecekteki su ve gıda güvencesi olarak görülüyor. Kıtada penguenler, foklar, balinalar, kuşlar ve çeşitli hayvanlar yaşamını sürdürüyor. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulduğu Horseshoe Adası, Weddell foklarına da ev sahipliği yapıyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
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21
İspanya'nın en büyük terör saldırısı olan 11 Mart 2004'te Madrid'deki 4 banliyö treninde meydana gelen bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 193 kişi için anma töreni düzenlendi. Vatandaşlar, Atocha tren istasyonu içindeki anıta çiçek bıraktı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
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22
Atlas Okyanusu'nun kıyısında yer alan Senegal'in başkenti Dakar, belgesellere konu olan, sörfe elverişli sahilleriyle tüm yıl dünyanın her yerinden gelen sörf tutkunlarını ağırlamayı bekliyor. Dakar sahilleri uzun yıllardır her yaştan sörfçüyü kendine çekse de yeterince tanınmaması nedeniyle nispeten sakin bir sörf noktası olma özelliğini koruyor. ( Alaattin Doğru - Anadolu Ajansı )
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23
Yunanistan'ın Galaksidi kentinde, karnaval etkinlikleri kapsamında binlerce kişi un savaşı gerçekleştirdi. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )
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24
Gazze Şeridi'nde geçen ay düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerince yaralanan ve bugün şehit olan 22 yaşındaki Filistinli Bisam Safi son yolculuğuna uğurlandı. Gazze'nin doğusundaki Han Yunus kentinde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
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25
Nairobi'ye giderken başkent Addis Ababa'da dün düşen Etiyopya Havayollarına ait uçakta yaşamını yitiren 157 kişi için başkent Addis Ababa'daki Etiyopya Havayolu Pilotları Derneği'nde anma töreni düzenlendi. Törende, hayatını kaybeden ET302 sefer sayılı uçaktaki mürettebatın fotoğrafları sergilendi. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )
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26
Türkiye'nin bu yıl 3. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenlediği Antarktika, merak uyandıran coğrafyası ve doğasıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin gözde noktalarından biri olma özelliği taşıyor. Dünyanın en soğuk kıtası olarak nitelendirilen Antarktika'da, sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı üslerin faaliyet göstermesine izin veriliyor, kıtada 30 ülkenin 100'e yakın üssü bulunuyor. Hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan ve "bilim ve barış kıtası" olarak kabul edilen Antarktika, penguenler, foklar, balinalar ve kuşların da aralarında olduğu hayvanlara ev sahipliği yapıyor. 14 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın 5'inci büyük kıtası olan Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde yer alıyor. Yüzde 98'i, ortalama kalınlığı 1,6 kilometre olan buz tabakasıyla kaplı kıtada, yeryüzündeki kullanılabilir tatlı suyun yüzde 67'si buzul olarak bulunuyor. Antarktika'nın el değmemiş doğası dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor. Kıtanın barındırdığı canlı deniz kaynakları ve buzullarında saklı su potansiyeli, yeryüzünün gelecekteki su ve gıda güvencesi olarak görülüyor. Bilim Seferi kapsamında Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulduğu Horseshoe Adası, Adelie penguenlerine de ev sahipliği yapıyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
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27
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) kulübü Real Madrid’in teknik direktörlüğüne getirilen Fransız Zinedine Zidane (fotoğrafta), Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen tören ile basına tanıtıldı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
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28
İstanbul'da öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış Karaköy bölgesinde etkili oldu. Sağanak yağış altında uçan bir martı Yeni Camii ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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29
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısındaki Feyyum eyaletinde 1903 yılında keşfedilen Balina Vadisi (Vadi el-Hitan), barındırdığı soyu tükenmiş balina ve deniz fosilleriyle geçmiş dönem deniz canlılarına ışık tutuyor. UNESCO tarafından 2005 yılında Dünya Mirası listesine alınarak açık hava müzesine dönüştürülen bölgede, uzunluğu yaklaşık 18 metreyi bulan "Basilosaurus" gibi nesli tükenmiş balina fosilleri ve jeolojik değişime uğrayan taş yapılarıyla, ziyaretçilerine eşsiz deneyim sunuyor. ( Ahmed Al Sayed - Anadolu Ajansı )
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30
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılışı dolayısıyla Kartal Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından makinist koltuğuna geçerek banliyö trenini kullandı. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )
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31
Azerbaycan'da, baharın habercisi Nevruz Bayramı'nın sembollerinden olan "rüzgar çarşambası" kutlandı. Azerbaycanlılar, eski geleneklerinde yer alan "dört çarşambanın" üçüncüsü olan ve Anadolu'daki cemre inanışına benzer özellikler taşıyan "rüzgar çarşambası" dolayısıyla mahallelerde yakılan ateşler etrafında bir araya geldi. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )
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32
Türkiye'nin bu yıl 3'üncü ulusal bilim seferini düzenlediği Antarktika, zorlu coğrafyası ve doğasıyla tarih boyunca kaşiflerle bilimsel araştırma ekiplerinin gözde noktalarından biri olurken, dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtasında sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı üslerin faaliyet göstermesine izin veriliyor. Yerli halkı olmayan ve hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan Antarktika, "bilim ve barış kıtası" olarak adlandırılıyor. 14 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın beşinci büyük kıtası olan Antarktika, güney yarımkürenin en güneyinde yer alıyor. Yüzde 98'i ortalama kalınlığı 1,6 kilometre olan buz tabakasıyla kaplı kıtada, yeryüzündeki tatlı suyu kaynağının yüzde 67'si bulunuyor. Antarktika'nın el değmemiş doğası dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor. Kıtanın barındırdığı canlı deniz kaynakları ve buzullarında saklı su potansiyeli, yeryüzünün gelecekteki su ve gıda güvencesi olarak görülüyor. Kıtada penguenler, foklar, balinalar, kuşlar ve çeşitli hayvanlar yaşamını sürdürüyor. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulduğu Horseshoe Adası, Weddell foklarına da ev sahipliği yapıyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
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33
Kış mevsiminin en uzun yaşandığı illerden olan Van'da, yaban hayatı da zor zamanlar geçiriyor. Gürpınar ilçesi kırsalında görüntülenen kızıl şahin, doğada gözlem yaparak yiyecek aradı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
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34
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar gösteri sırasında kadın haklarını savunan pankartlar taşıdı. ( Anton Raharjo - Anadolu Ajansı )
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35
Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yapılan yoğun hava saldırılarında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İdlib kent merkezine düzenlenen hava saldırısı sonrası bölgeye gelen sivil savunma ekipleri ve bölge halkı, hasar gören binalarda arama kurtarma çalışması başlattı. Sivil savunma ekipleri, saldırıdan sağ olarak kurtarılan bir çocuğu bölgeden uzaklaştırdı. ( Ahmet Rehhal - Anadolu Ajansı )
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36
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir gazetecinin yaralandığı bildirildi. ( Abdul Hadi Roshan - Anadolu Ajansı )
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37
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi Ören Yeri'nde incelemelerde bulunup arazinin eski sahibi 66 yaşındaki Mahmut Yıldız ile fotoğraf çektirdi. ( Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )
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38
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binası çöktü. Çevredekiler, Enkaz altında kalan bir kişiyi çıkarmaya çalıştı. ( Vanessa Ade - Anadolu Ajansı )
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39
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında VakıfBank, Rusya'nın Dinamo Moskova takımı ile karşılaştı. VakıfBank oyuncusu Cansu Özbay (solda) rakibi ile mücadele etti. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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40
İzmir Büyükşehir Belediyesince, metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi. Göçük altında kaldığı tahmin edilen 2 bekçiyi arama çalışmalarına, 15 kişilik AFAD ekibi ve kokuya duyarlı 2 köpek de katılıyor. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )