Anadolu Üniversitesi'nin nadir eserler koleksiyonu, dijitale aktarılıyor

Arif Yılmaz, "Dijitalleştirme için tararken de bu anlamda bir sıkıntı oluyor tabi ki. Çok hassas davranmak gerekiyor. Bir taraftan sonsuza kadar bunları koruyalım, derken zarar verebilir, orijinalini zedeleyebiliriz. Onun için de çok hassas davranmaya gayret ediyoruz. Bunun için ayırdığımız, hem çevirisini yapan hem de kataloglamasını, sınıflandırmasını yapan bir personelimiz var. Aynı zamanda tarama için farklı bir personelimiz var. Bu iş için yeni cihazlar da satın aldık" dedi.