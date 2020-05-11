Andy Serkis saatlerce kitap okudu milyon liralık bağış topladı

Ünlü oyuncu Andy Serkis, canlı yayında sağlık alanına bağış için saatlerce kitap okudu.

Yüzüklerin Efendisi'nde Gollum'u canlandıran ünlü oyuncu, Hobbit kitabını canlı yayında okuyarak 351 bin dolar (2.5 milyon TL) bağış topladı.

İngiliz oyuncu, 650 bin kişinin izlediği canlı yayında JRR Tolkien'in 1937 yılında yazdığı kitabı okuyarak elde ettiği geliri Britanya Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) bağışladı.

Etkinlik canlı yayını YouTube ve çeşitli platformlardan da yayınlandı.

İlk olarak Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) serisinde Gollum’a hayat veren Andy Serkis, daha sonra da Mahmunlar Cehennemi (Planet of the Apes) üçlemesinde Caesar karakterini canlandırdı.