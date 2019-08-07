Andy Serkis, Venom 2 yönetmen koltuğunda

Yüzüklerin Efendisi'nde canlandırdığı Gollum ve Mahmunlar Cehennemi'nde hayat verdiği Caesar karakteriyle oyunculuk kariyerinde zirve yapan Andy Serkis, Venom 2 filminin yönetmen koltuğunu oturuyor.
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Venom'un başrol oyuncusu Tom Hardy'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı ve daha sonra sildiği Andy Serkis fotoğrafının sırrı ortaya çıktı.
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Bu paylaşım sonrası Andy Serkis’in Venom 2 filminin yönetmenliğini için en ciddi aday olduğu iddiaları doğru çıktı.
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Sony, çizgi roman uyarlaması Venom 2 filminde yönetmen koltuğunu Andy Serkis’e emanet etmeye karar verdi.
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İlk olarak Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) serisinde Gollum’a hayat veren oyuncu, daha sonra da Mahmunlar Cehennemi (Planet of the Apes) üçlemesinde Caesar karakterini canlandırdı.
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Serkis sinema seyircisinin karşısına son olarak Kara Panter (Black Panther) filminde canlandırdığı Ulysses Klaue karakteriyle çıktı.
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Ancak Venom 2 bilinenin aksine Andy Serkis'in ilk yönetmenlik deneyili olmayacak.
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Teknolojilerinin kullanıldığı filmlerdeki canlandırdığı karakterle ile ünlenen Andy Serkis daha önce de Mogli: Orman Çocuğu (2018) ve Breathe (2017) isimli filmlerin yönetmen koltuğuna oturmuştu.