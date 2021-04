2014 yapımı Malefiz (Maleficent) ve onun 2019'daki devam filmi haricinde son 10 yılda büyük ölçüde kamera arkasında çalışan olan Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Angelina Jolie , Ölmemi İsteyenler ( Those Who Wish Me Dead ) isimli aksiyon gerilim filmiye seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak Jolie'nin yönetmenlik yerine oyunculuğu tercih etmesinin nedenleri olduğu ortayı çıktı.