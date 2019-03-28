Angelina Jolie Marvel filmi The Eternals'ta mı rol alacak?
Bu yıl vizyona girecek olan Maleficent: Mistress of Evil filminin heyecanını yaşayan Angelina Jolie Marvel filmi The Eternals için görüşmelere başladığı öne sürüldü.
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1Marvel Sinematik Evreni, 25 Nisan'dan vizyona girecek ve tüm zamanların rekorlarını altüst etmesi beklenen Avengers: Endgame ile bir döneme son vermeye hazırlanıyor. Yıllardır ekranda olan süper kahramanlara veda edecek olan Marvel stüdyolarının yeni dönem projelerinden The Eternals merakla bekleniyor.
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Girl, Interrupted, Sahtekar ve Malefiz gibi filmlerde rol alan Oscar ve üç Altın Küre ödüllü oyuncu Angelina Jolie'nin The Eternals filminin kadrosuna dahil olmak için teklifi değerlendirdiği iddia edildi.
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3Filmin yönetmenliğini 2015 yılında Ağabeylerimin Bana Öğrettiği Şarkılar ile ilk uzun metrajına imza atan ve 2017 yılında The Rider ile Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen Çinli yönetmen Chloé Zhao üstleniyor.
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4Projenin senaryosunu ise Matthias Schoenaerts ve Margot Robbie’li Ruin filmine imza atan Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo ikilisi kaleme alıyor. Vizyon tarihi henüz belli olmayan filmin çekimlerine Ağustos ayında ABD’nin Atlanta kentinde başlanacak.
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5Jack Kirby tarafından 1976 yılında yaratılan The Eternals, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor.
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6Film, süper güçlere sahip iki grup arasında hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbirleriyle mücadelesini konu alıyor.