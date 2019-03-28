Angelina Jolie Marvel filmi The Eternals'ta mı rol alacak?

1 Marvel Sinematik Evreni, 25 Nisan'dan vizyona girecek ve tüm zamanların rekorlarını altüst etmesi beklenen Avengers: Endgame ile bir döneme son vermeye hazırlanıyor. Yıllardır ekranda olan süper kahramanlara veda edecek olan Marvel stüdyolarının yeni dönem projelerinden The Eternals merakla bekleniyor.







2 Girl, Interrupted, Sahtekar ve Malefiz gibi filmlerde rol alan Oscar ve üç Altın Küre ödüllü oyuncu Angelina Jolie'nin The Eternals filminin kadrosuna dahil olmak için teklifi değerlendirdiği iddia edildi.

3 Filmin yönetmenliğini 2015 yılında Ağabeylerimin Bana Öğrettiği Şarkılar ile ilk uzun metrajına imza atan ve 2017 yılında The Rider ile Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen Çinli yönetmen Chloé Zhao üstleniyor.





4 Projenin senaryosunu ise Matthias Schoenaerts ve Margot Robbie’li Ruin filmine imza atan Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo ikilisi kaleme alıyor. Vizyon tarihi henüz belli olmayan filmin çekimlerine Ağustos ayında ABD’nin Atlanta kentinde başlanacak.







5 Jack Kirby tarafından 1976 yılında yaratılan The Eternals, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor.





