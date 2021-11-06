Angelina Jolie'den Eternals filminin yasaklanmasına tepki

Haberler 06.11.2021 - 17:36
Eşcinsel karakterlerden dolayı Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in filmi yasaklaması tartışmalarda neden oldu.
ETERNALS FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Ülkelerin bazı sahnelerin sansürlenmesini istediği ancak yapımcı şirket Disney'in bu talebi reddettiği belirtildi.
Marvel'ın 200 milyon dolar bütçeli filminde Thena adlı savaşçıyı canlandıran Angelina Jolie, "Seyirciler için üzgünüm ve Marvel bu sahneleri kesmeyi reddettiği için gururluyum" diye konuştu.
euronews Türkçe'nin aktardığına göre; Jolie "Günümüz dünyasında insanların Phastos'un ailesinin ve ilişkisinin güzelliğini ve sevgisini nasıl göremediklerini hala anlamıyorum" dedi.
Jolie, "Bu konuda nasıl kızarlar, bundan tehdit hissederler, bunu onaylamazlar ya da takdir etmezler, bu bir cahillik" sözlerini dile getirdi.