Angelina Jolie'den Eternals filminin yasaklanmasına tepki

Yıldız oyuncu Angelina Jolie yeni filmi Eternals'ın bazı ülkelerde yasaklanmasına tepki gösterdi.

Haberler 06.11.2021 - 17:36

Angelina Jolie'den Eternals filminin yasaklanmasına tepki - 1

Eşcinsel karakterlerden dolayı Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in filmi yasaklaması tartışmalarda neden oldu.

ETERNALS FRAGMANI (TIKLA İZLE)

Angelina Jolie'den Eternals filminin yasaklanmasına tepki - 2

Ülkelerin bazı sahnelerin sansürlenmesini istediği ancak yapımcı şirket Disney'in bu talebi reddettiği belirtildi.


Angelina Jolie'den Eternals filminin yasaklanmasına tepki - 3

Marvel'ın 200 milyon dolar bütçeli filminde Thena adlı savaşçıyı canlandıran , "Seyirciler için üzgünüm ve Marvel bu sahneleri kesmeyi reddettiği için gururluyum" diye konuştu.


Angelina Jolie'den Eternals filminin yasaklanmasına tepki - 4

euronews Türkçe'nin aktardığına göre; Jolie "Günümüz dünyasında insanların Phastos'un ailesinin ve ilişkisinin güzelliğini ve sevgisini nasıl göremediklerini hala anlamıyorum" dedi.


Angelina Jolie'den Eternals filminin yasaklanmasına tepki - 5

Jolie, "Bu konuda nasıl kızarlar, bundan tehdit hissederler, bunu onaylamazlar ya da takdir etmezler, bu bir cahillik" sözlerini dile getirdi.

ETERNALS FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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