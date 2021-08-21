Angelina Jolie'den Eternals itirafı: Delirdiğimi hissettim

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Marvel'in yeni filim Eternals için geçtiği garip eğitim sürecindi anlattı.

21.08.2021 - 08:52

Angelina Jolie'den Eternals itirafı: Delirdiğimi hissettim - 1
Marvel hayranlarının merakla beklenen Eternals'ta Thena karakterine hayat veren Angelina Jolie rolüne hazırlanırken yaşadıklarını anlattı. Independent Türkçe'nin haberine göre; Jolie filme hazırlanmak için bale dersleri aldı ve bir dizi farklı silahın nasıl kullanılacağını öğrendi.
Angelina Jolie'den Eternals itirafı: Delirdiğimi hissettim - 2
Jolie her ne kadar fiziksel olarak çekimler sırasında herhangi bir silah kullanmasa da araçlar post-prodüksiyon aşamasında eklendi. Görünüşe göre bu süreç aktrisin bir miktar delirdiğini hissetmesine neden oldu.

Angelina Jolie'den Eternals itirafı: Delirdiğimi hissettim - 3

Zorlu sahnelerin çekimlerini yapboza benzeten Jolie "Antrenman yapmak için en tuhaf şeylerden biriydi çünkü bir şeyleri fırlatıyor, kapıyor ya da ikiye bölüyordum. Biraz delirdiğini hissettiriyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Angelina Jolie'den Eternals itirafı: Delirdiğimi hissettim - 4

"Sadece kolunuzu savuruyorsunuz ve 'Bu bir kılıç mıydı? Mızrak mıydı? Kement miydi? Ne yapıyorum?' diye düşünüyorsunuz. Sonra içine giriyorsunuz ve gerçekten eğlenceli oluyor ama bu tam bir yapboz." 

Angelina Jolie'den Eternals itirafı: Delirdiğimi hissettim - 5
Jolie ayrıca Eternals'ın şu ana kadar yaptığı kesinlikle en büyük şey olduğunu söyledi.

Angelina Jolie'den Eternals itirafı: Delirdiğimi hissettim - 6

Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yeni filminde Jolie kozmik enerjiden herhangi bir silah yaratabilen Thena isimli akrobatik savaşçıyı canlandırıyor.

Angelina Jolie'den Eternals itirafı: Delirdiğimi hissettim - 7

Nomadland'le bu yıl En İyi Yönetmen Oscar'ını alan Chloe Zhao'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film 5 Kasım'da vizyona girecek.

Eternals'tan yeni fragman / Tıkla İzle

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