Angelina Jolie'den Eternals itirafı: Delirdiğimi hissettim

21.08.2021 - 08:52
Zorlu sahnelerin çekimlerini yapboza benzeten Jolie "Antrenman yapmak için en tuhaf şeylerden biriydi çünkü bir şeyleri fırlatıyor, kapıyor ya da ikiye bölüyordum. Biraz delirdiğini hissettiriyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
"Sadece kolunuzu savuruyorsunuz ve 'Bu bir kılıç mıydı? Mızrak mıydı? Kement miydi? Ne yapıyorum?' diye düşünüyorsunuz. Sonra içine giriyorsunuz ve gerçekten eğlenceli oluyor ama bu tam bir yapboz."
Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yeni filminde Jolie kozmik enerjiden herhangi bir silah yaratabilen Thena isimli akrobatik savaşçıyı canlandırıyor.
Nomadland'le bu yıl En İyi Yönetmen Oscar'ını alan Chloe Zhao'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film 5 Kasım'da vizyona girecek.