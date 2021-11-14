Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum

Marvel'in yeni filmi Eternals'ta canlandırdığı Thena karakteriyle gündemde olan ABD'li oyuncu Angelina Jolie (46), oynadığı filmlerin çoğunu izlemediğini açıkladı. Jolie "Ben film çekimi sürecinden zevk alıyorum. Kendimin en acımasız eleştirmeniyim. Filmleri izleyince öfkeleniyorum. Çünkü sandığımdan farklı bir şey çıkmış oluyor" dedi.

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Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 1

, Mervel Evreni'nin yeni filmi  Eternals ile yeniden beyazperdede. Oscar'lı oyuncunun kendine katlanamadığı için filmlerini izlemediğini açıklaması gündeme oturdu.  Bunun üzerine sinema dergisi Variety'nin  Hollywood yıldızının bugüne kadar rol aldığı en iyi filmler listesi konuşulmaya başlandı. İşte Angelina Jolie'nin en iyi filmi...

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 2

16. Original Sin (2001)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 3

15. Alexander (2004)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 4

14. By the Sea (2015)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 5

13. True Women (1997)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 6

12. Hackers (1995)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 7

11. Gone in 60 Seconds (2000)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 8

10. Pushing Tin (2000)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 9

9. The Bone Collector (1999)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 10

8. Salt (2010)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 11

7. Playing By Heart (1998)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 12

6. Changeling (2008)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 13

5. Mr. and Mrs. Smith (2005)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 14

4. Lara Croft: Tomb Raider (2001)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 15

3. Gia (1998)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 16

2. Maleficent (2014)

Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum - 17

1. Girl, Interrupted (1999)

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