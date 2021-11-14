Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum

Angelina Jolie, Mervel Evreni'nin yeni filmi Eternals ile yeniden beyazperdede. Oscar'lı oyuncunun kendine katlanamadığı için filmlerini izlemediğini açıklaması gündeme oturdu. Bunun üzerine sinema dergisi Variety'nin Hollywood yıldızının bugüne kadar rol aldığı en iyi filmler listesi konuşulmaya başlandı. İşte Angelina Jolie'nin en iyi filmi...
16. Original Sin (2001)
15. Alexander (2004)
14. By the Sea (2015)
13. True Women (1997)
12. Hackers (1995)
11. Gone in 60 Seconds (2000)
10. Pushing Tin (2000)
9. The Bone Collector (1999)
8. Salt (2010)
7. Playing By Heart (1998)
6. Changeling (2008)
5. Mr. and Mrs. Smith (2005)
4. Lara Croft: Tomb Raider (2001)
3. Gia (1998)
2. Maleficent (2014)
1. Girl, Interrupted (1999)