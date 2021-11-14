Angelina Jolie: Kendime katlanamıyorum

Angelina Jolie, Mervel Evreni'nin yeni filmi Eternals ile yeniden beyazperdede. Oscar'lı oyuncunun kendine katlanamadığı için filmlerini izlemediğini açıklaması gündeme oturdu. Bunun üzerine sinema dergisi Variety'nin Hollywood yıldızının bugüne kadar rol aldığı en iyi filmler listesi konuşulmaya başlandı. İşte Angelina Jolie'nin en iyi filmi...