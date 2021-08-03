Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmaları sürüyor: Selçuklu döneminden izler

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da bilinen Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

İHA 03.08.2021 - 11:40

Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmaları sürüyor: Selçuklu döneminden izler - 1
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesinin (KAÜ) ortaklığıyla bölgede yürütülen kazı çalışmalarına KAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan'ın başkanlık ediyor. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesindeki Ani Ören Yeri'nde yürütülen kazı çalışmalarını yerinde gördü.
Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmaları sürüyor: Selçuklu döneminden izler - 2
Vali/Belediye Başkan Vekili Öksüz, yürütülen kazı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, SERKA ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle restore edilen Ebu'l Menuçerh Camisi'nde de incelemelerde bulundu.

Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmaları sürüyor: Selçuklu döneminden izler - 3

Yapılan incelemelerin ardından Kazı Evi’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Selçuklu Camisi, Menuçehr Camisi, Selçuklu Çarşısı ve Selçuklular döneminde konut olarak kullanılan yerlerdeki restorasyon çalışmaları sürüyor. Burada bir kaza ekibimiz var, kazı ekibimiz bu çalışmaları yürütüyor. Restorasyon çalışmalarını diğer destekler ile birlikte yürütüyoruz” dedi.



Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmaları sürüyor: Selçuklu döneminden izler - 4

1 Haziran 2021 tarihinde kazı çalışmalarının başladığını ifade eden Öksüz, “30 Eylül'e kadar bu kazı çalışmalarımız devam edecek. 35 kişilik bir ekip burada. Bu önemli kültür varlığını gün yüzüne çıkarmak, bütün insanların hizmetine sunmak için çaba gösteriyor, gayret ediyor" diye konuştu.



Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmaları sürüyor: Selçuklu döneminden izler - 5
Ani Ören Yeri’nde Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan yönetimde yürütülen kazı çalışmalarında 35 kişilik bir ekip görev yapıyor.
Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmaları sürüyor: Selçuklu döneminden izler - 6
Kazılar 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.

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