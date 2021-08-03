Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmaları sürüyor: Selçuklu döneminden izler

1 Haziran 2021 tarihinde kazı çalışmalarının başladığını ifade eden Öksüz, “30 Eylül'e kadar bu kazı çalışmalarımız devam edecek. 35 kişilik bir ekip burada. Bu önemli kültür varlığını gün yüzüne çıkarmak, bütün insanların hizmetine sunmak için çaba gösteriyor, gayret ediyor" diye konuştu.





