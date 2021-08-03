Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmaları sürüyor: Selçuklu döneminden izler

İHA 03.08.2021 - 11:40
Yapılan incelemelerin ardından Kazı Evi’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Selçuklu Camisi, Menuçehr Camisi, Selçuklu Çarşısı ve Selçuklular döneminde konut olarak kullanılan yerlerdeki restorasyon çalışmaları sürüyor. Burada bir kaza ekibimiz var, kazı ekibimiz bu çalışmaları yürütüyor. Restorasyon çalışmalarını diğer destekler ile birlikte yürütüyoruz” dedi.
1 Haziran 2021 tarihinde kazı çalışmalarının başladığını ifade eden Öksüz, “30 Eylül'e kadar bu kazı çalışmalarımız devam edecek. 35 kişilik bir ekip burada. Bu önemli kültür varlığını gün yüzüne çıkarmak, bütün insanların hizmetine sunmak için çaba gösteriyor, gayret ediyor" diye konuştu.