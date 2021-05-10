Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı

Anneler Günü nedeniyle Türkiye’nin 81 ilinden sosyal medya aracılığıyla gönderilen annelerin fotoğrafları İstanbul Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi’ne yansıtıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 10.05.2021 - 09:42 | Son Güncelleme : 10.05.2021 - 09:43

Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 1
İstanbul Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı.
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 2
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarken sosyal medyadan gönderilen fotoğraflar da Galata Kulesi'ne aksettirildi.
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 3
Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü'nün fotoğrafının da yansıtıldığı programa videolu mesaj gönderen şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun zorluklar içinde büyüdüğünü, onunla gurur duyduğunu kaydetti.
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 4
Eren'in dağdan çiçekler toplayıp Anneler Günü'nü kutladığını dile getiren Ayşe Bülbül, bugün de kendisinin çiçek toplayıp Eren'in mezarına giderek "evlatlar gününü" kutladığını anlattı.
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 5
Etkinlikte, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerinin de fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 6
Videolu mesaj gönderen anneler, günlerin evlatlarına kavuşmanın hasretiyle geçtiğini belirterek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 7
İşte Galata Kulesi'nde Anneler Günü...
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 8
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 9
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 10
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 11
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 12
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 13
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 14
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 15
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 16
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 17
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 18
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 19
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 20
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 21
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 22
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 23
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 24
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 25
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 26
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı - 27

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