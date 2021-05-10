Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı

İstanbul Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarken sosyal medyadan gönderilen fotoğraflar da Galata Kulesi'ne aksettirildi.