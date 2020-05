Anneler karantinada en çok hangi şarkıları dinliyor?

Bazı annelerin en çok dinledikleri şarkılar

Annelerin yüzde 30’u karantina boyunca akıllarına bir şarkının takıldığını söylüyor. Bu şarkılardan bazıları şöyle: Savage (Megan Thee Stallion), When I Was Your Man (Bruno Mars), Adore You (Harry Styles), Thinking Out Loud (Ed Sheeran), Raise Your Glass (Pink!), I Want To Break Free (Queen), Into The Unknown (Idina Menzel-Frozen 2) ve U Can’t Touch This (MC Hammer).