Anneler karantinada en çok hangi şarkıları dinliyor?

07.05.2020 - 11:21
Spotify, annelerin salgın şartlarında neler yaptıklarını anlamak için global bir anket yaptı ve müzik ile podcast yayınlarının onların hayatlarına ne şekilde entegre olduğunu analiz etti.
Anneler karantina döneminde çocuklarıyla her zamankinden fazla zaman geçiriyor ve ankete katılan annelerin yüzde 78’i, geçen ay boyunca çocuklarıyla olan iletişimlerinde müziğin onlara yardımcı olduğunu söylüyor. Anneler ayrıca yalnız kaldıkları zamanlarda da müziğin gücüne başvuruyor. Ankete katılan annelerin yüzde 53’ünden fazlası, geçtiğimiz ay ev içindeki gürültülü ortamdan uzaklaşmak için müziğin sesini açtıklarını, yüzde 34’ü ise hiçbir yere gitme amacı taşımadan arabayla tur atarak en sevdikleri müziği bangır bangır çaldıklarını söylüyor.
Nisan ayında Avustralya, Kanada ve Amerika’da 3000’den fazla anne ile yapılan anketin öne çıkan sonuçları şöyle:
Anneler ne hissediyor?
Ankete katılan annelerin yüzde 67’si, günün getirdiği işleri yaptıklarını söylüyor, yüzde 30’u içinde bulundukları ruh halini “usanmışlık” olarak tanımlarken, yüzde 30’u ise “kaygılı” hissettiklerini belirtiyor. Yüzde 35’i ise geçen ay içerisinde, bir şarkı sırasında ağladıklarını açıklıyor.
Anneler müzik dinleyerek çocuklarıyla bağ kuruyor:
Annelerin yüzde 78’i, geçen ay boyunca çocuklarıyla olan iletişimlerinde müziğin onlara yardımcı olduğunu söylüyor.
Podcast yayınları annelerin çocuklarıyla iletişim kurmalarına yardımcı oluyor:
Annelerin yüzde 33’ü, çocuklarını güldürmek, ekrandan koparmak ya da eğitimleri için çocuklarıyla birlikte podcast dilediklerini söylüyor.
Anneler müziği sadece kendileri için de dinliyor
Ankete katılan annelerin yarısı, çocuklarının dinlemek istedikleri içerikleri dinleme konusunda üst noktaya geldiklerini söylüyor çünkü anneler bazen kendileriyle yalnız kalmaya da ihtiyaç duyuyor:
Bazı annelerin en çok dinledikleri şarkılar
Annelerin yüzde 30’u karantina boyunca akıllarına bir şarkının takıldığını söylüyor. Bu şarkılardan bazıları şöyle: Savage (Megan Thee Stallion), When I Was Your Man (Bruno Mars), Adore You (Harry Styles), Thinking Out Loud (Ed Sheeran), Raise Your Glass (Pink!), I Want To Break Free (Queen), Into The Unknown (Idina Menzel-Frozen 2) ve U Can’t Touch This (MC Hammer).
Anneler pop seviyor:
Pop şu anda anneleri en çok çeken müzik türü. Ankete katılan annelerin yüzde 38’i pop, yüzde 14’ü rock, yüzde 13’ü ise country müziği tercih ettiklerini söylüyor.
Anneler kendi annelerini ve yakın arkadaşlarını özlüyor:
Annelere, birlikte podcast yayını yapacakları birini hayal etmeleri istendiğinde, yüzde 35’i kendi annelerini, yakın arkadaşlarını ya da büyük annelerini seçiyor. Ünlüler bu tercihlerde yer almıyor.
Anneler dans partilerini seviyor:
Yüzde 40’ından fazlası, geçtiğimiz ay kendi kendilerine ya da aileleriyle birlikte bir dans partisi verdiklerini söylüyor.
Hala bilmiyorsak şunu da not düşelim - Anneler tam bir çoklu görev uzmanı:
Annelerin en az yüzde 81’i, sevdikleri şarkı ya da podcast yayınını dinlerken aynı anda başka işlerle de uğraşıyor – çoğunlukla ev işi, yemek yapma ya da spor öne çıkıyor.