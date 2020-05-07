Anneler karantinada en çok hangi şarkıları dinliyor?

Spotify, annelerin salgın şartlarında neler yaptıklarını anlamak için global bir anket yaptı ve müzik ile podcast yayınlarının onların hayatlarına ne şekilde entegre olduğunu analiz etti.

Anneler karantina döneminde çocuklarıyla her zamankinden fazla zaman geçiriyor ve ankete katılan annelerin yüzde 78’i, geçen ay boyunca çocuklarıyla olan iletişimlerinde müziğin onlara yardımcı olduğunu söylüyor. Anneler ayrıca yalnız kaldıkları zamanlarda da müziğin gücüne başvuruyor. Ankete katılan annelerin yüzde 53’ünden fazlası, geçtiğimiz ay ev içindeki gürültülü ortamdan uzaklaşmak için müziğin sesini açtıklarını, yüzde 34’ü ise hiçbir yere gitme amacı taşımadan arabayla tur atarak en sevdikleri müziği bangır bangır çaldıklarını söylüyor.

Nisan ayında Avustralya, Kanada ve Amerika’da 3000’den fazla anne ile yapılan anketin öne çıkan sonuçları şöyle: