Antalya Altın Portakal Film Festivali cinsiyet eşitliği için harekete geçti

Cannes’ın gündemi oldu

2011’de CEO olarak göreve geldiği İsveç Film Enstitüsü’nde kadın-erkek eşitliği çalışmalarını hızla hayata geçiren Anna Serner’in 2016’da Cannes Film Festivali'nde düzenlediği 'Fifty Fifty by 2020' sloganlı seminerin oluşturduğu etkiyle başlayan 5050x2020 hareketi, kısa sürede birçok kadın sinemacının desteğiyle karşılandı.



Film festivallerinin, seçici kurul üyeleri ve film programcıları da dahil olmak üzere, tüm ekibin ve festival programındaki filmlerin yönetmenlerinin cinsiyet dağılımını gösteren istatistik bilgilerini tüm şeffaflığıyla paylaşmalarını ve cinsiyet eşitliğini hedeflemelerini talep eden 5050x2020, geçen yıl Cannes Film Festivali’nin de desteğiyle ‘Take Two: Next moves for #MeToo' etkinliğini düzenlemiş ve aralarında Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi oyuncuların da olduğu 100’e yakın kadın sinemacının kırmızı halıda yaptığı protesto yürüyüşüyle dikkatleri çekmişti.