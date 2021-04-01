Antalya Arkeoloji ve Tarih Müzesi'nde zimmet krizi

01.04.2021 - 08:40
GÖREVİNE İADE EDİLDİ
Müzede bu gelişmeler yaşanırken, 2010 yılında göreve başlayan 2020 yılında ise görevden alınan Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel’in yargı kararıyla görevine iade edildi. Ayrıca Mustafa Demirel imzalı 2011 tarihli resmi evraka göre; eserlerin görevli uzman personele zimmetlenmesi için o tarihte de süreç başlatıldığı ancak ısrarla zimmet tutanaklarının hazırlanmadığı, tutanakların hazırlanmaması halinde ise sözkonusu personel hakkında disiplin kovuşturması yapılacağı vurgulanıyor.