Antalya, Hindistan Film Akademisi Ödülleri'ne (IIFA) talip

1 Ev sahipliği yaptığı milyon dolar bütçeli Hint düğünleriyle dikkat çeken Antalya, şimdi de gözünü Hindistan'ın dev etkinliklerine dikti.

2 Hindistan film endüstrisi Bollywood'un Oscar'ları olarak adlandırılan ve dünyanın en çok izlenen etkinlikler arasında yer alan Hindistan Film Akademisi Ödülleri (IIFA) Antalya'nın radarına girdi.





3 Bu yıl, Tayland'da yapılan ve ihtişamlı 'yeşil halı' geçit töreni ile sahne gösterileriyle dünyanın büyük ilgisini çeken tören, televizyon yada internet aracılığıyla 1.3 milyar insana ulaştı. Antalya şimdi bu törene ev sahipliği yapmak istiyor.







4 Sabah'tan Talat Öztuzsuz'un haberine göre; IIFA'nın Kurucu Başkanı Sabbas Joseph'i 5 kez Antalya'da ağırladıklarını belirten Bünyat Özpak, "Kendisi festivalin Antalya'da yapılmasına çok sıcak bakıyor. Törenin yapıldığı her ülkede Hintli turist sayısı yüzde 45 artıyor. Ödül törenin bütçesi 10 milyon doların üzerinde ama bu sponsorlarla karşılanabilir. Törenin, parayla ölçülemeyecek bir tanıtım etkisi var" dedi.





5 Özpak sözlerine şöyle reval etti "Törenin ardından o ülkelerde Bollywood filmleri çekilmeye başlanıyor. Dizi ve müzik klipleri çekiliyor. Hintli turist Antalya'yı henüz tanımıyor. Bu nedenle katkısı çok daha çarpıcı olur. Bir yıl içinde yüzde 500 gibi artışlar yaşanır"