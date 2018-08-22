Antalya, Hindistan Film Akademisi Ödülleri'ne (IIFA) talip
Hindistan Film Akademisi’nin (IIFA) görkemli ödül töreninin Türkiye’de yapılması için girişimler başladı.
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Ev sahipliği yaptığı milyon dolar bütçeli Hint düğünleriyle dikkat çeken Antalya, şimdi de gözünü Hindistan'ın dev etkinliklerine dikti.
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2Hindistan film endüstrisi Bollywood'un Oscar'ları olarak adlandırılan ve dünyanın en çok izlenen etkinlikler arasında yer alan Hindistan Film Akademisi Ödülleri (IIFA) Antalya'nın radarına girdi.
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3Bu yıl, Tayland'da yapılan ve ihtişamlı 'yeşil halı' geçit töreni ile sahne gösterileriyle dünyanın büyük ilgisini çeken tören, televizyon yada internet aracılığıyla 1.3 milyar insana ulaştı. Antalya şimdi bu törene ev sahipliği yapmak istiyor.
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4Sabah'tan Talat Öztuzsuz'un haberine göre; IIFA'nın Kurucu Başkanı Sabbas Joseph'i 5 kez Antalya'da ağırladıklarını belirten Bünyat Özpak, "Kendisi festivalin Antalya'da yapılmasına çok sıcak bakıyor. Törenin yapıldığı her ülkede Hintli turist sayısı yüzde 45 artıyor. Ödül törenin bütçesi 10 milyon doların üzerinde ama bu sponsorlarla karşılanabilir. Törenin, parayla ölçülemeyecek bir tanıtım etkisi var" dedi.
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5Özpak sözlerine şöyle reval etti "Törenin ardından o ülkelerde Bollywood filmleri çekilmeye başlanıyor. Dizi ve müzik klipleri çekiliyor. Hintli turist Antalya'yı henüz tanımıyor. Bu nedenle katkısı çok daha çarpıcı olur. Bir yıl içinde yüzde 500 gibi artışlar yaşanır"
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6"Bugün 1.5 milyar nüfuslu Hindistan'dan 22-30 milyon insan yurtdışına seyahat ediyor. Alışveriş, golf ve kültür turizmi gibi ürünler için de Hindistan büyük bir potansiyel taşıyor. Türkiye bu pazardan hak ettiği payı alabilir"