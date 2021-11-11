Antalya'da altında 2 bin yıllık tarih yatan otel

Haberler - İHA 11.11.2021 - 12:27 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 12:28
Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde bulunan otelin altından 2 bin yıllık tarih çıktı.
17 sene önce restorasyona giren ve otel olarak kullanılan beş Osmanlı konağının altında Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait 287 adet eser bulundu.
Otel 17 yıl süren çalışmalar sonucu ziyaretçilerine kapılarını açarken, eserler arasında en dikkat çekeni ise tarihi 3 Kapılar’ın devam yolunun otelin altından geçmesi oldu.
Otelin altında 5 farklı medeniyet olduğunu dile getiren Ruin Adalia Otel Müdürü Bahtiyar Aydın, “17 senedir devam eden proje sonunda bitti ve kapılarımızı açtık. Bu projenin fikri Suna Kıraç’tan çıktı. Ülke tanıtımında Antalya’ya gelen özellikle yabancı konuklara ülkemizi, Antalya'mızı tanıtalım fikrinden yola çıkıldı. 2003 yılında başlayan proje, 2019 sonunda bitti. Otelde bulunan beş Osmanlı konağının hepsi tescilli evlerdi" dedi.
"BURADA BEŞ FARKLI MEDENİYET VAR"
"Anıtlar Kurulu, Kültür Varlıklarını Koruma devreye girdiği için Antalya Arkeoloji Müzesi’nin kontrolünde 17 süren kazı çalışması bitti, otel ana blokları ile birleştirildi" diyen Aydın, "Burada toplam beş farklı medeniyet var. Antalya’nın kuruluşu Bergama Kralı 2. Attolos milattan önce 13O, akabinde Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak devam etmektedir” dedi.
Medeniyetlerin üst üste inşa edildiğine ve bunun da otelde yer alan müzede gözle görülebildiğine değinen Aydın, “Burada takı eserleri, 82’nin üzerinde Kral Attolos’a da ait olmak üzere sikkeler, kemik objeler, seramikler, bardaklar çıktı. Bu eserlerin çoğunu Antalya Arkeoloji Müzesi sergilenmek üzere aldı. Bize envarter kayıtlı toplam 287 adet eser var. Bir kısmı arkeolojik kazı alanında, bir kısmı da otelin bahçesinde sergilenmektedir" dedi.
“MEDENİYETLER ÜST ÜSTE GELMİŞ"
"Otelin ana giriş kapısından 3 buçuk metre aşağıda Bergama Krallığı, hala teker izleri bulunan 3 Kapılar'ın devam yolu otelin alt bloğundan geçmektedir" diyen Aydın, "O dönemde yine kanalizasyon ve içme suyu sistemini çözüp, kendilerince hala günümüzde de kullanılan acil müdahale kapaklarını 2 bin yıl öncesinde Romalılar, kullanmaya başlamış. Katman katman üzerine mozaikler ve sıkıştırılmış toprak bulunuyor. Medeniyetler üst üste gelmiş” diye konuştu.
“2 BİN YILLIK TARİH"
Otelin bahçesinde bulunan cam alanlardan aşağı doğru bakıldığında müzenin görülebildiğine dikkat çeken Aydın, “Burayı gezmek isteyenler bizimle irtibata geçmeli. Buraya tek başına inilmiyor. Buranın hikayesini anlatmak üzere bir arkadaşımız eşlik ediyor. Yaptığı turlardan sonra bahçe alanında da oturup çay, kahve içebiliyor. Antalya’nın kuruluşundan günümüze kadar gelen bu arkeolojik kazı alanını herkes görebilir. Bahçe alanındaki camlardan aşağıya bakıldığında ise 2 bin yıllık tarih gözüküyor” şeklinde konuştu.
İşte altında 2 bin yıllık tarih yatan otelden çkan eserler...