Antalya'da altında 2 bin yıllık tarih yatan otel

Medeniyetlerin üst üste inşa edildiğine ve bunun da otelde yer alan müzede gözle görülebildiğine değinen Aydın, “Burada takı eserleri, 82’nin üzerinde Kral Attolos’a da ait olmak üzere sikkeler, kemik objeler, seramikler, bardaklar çıktı. Bu eserlerin çoğunu Antalya Arkeoloji Müzesi sergilenmek üzere aldı. Bize envarter kayıtlı toplam 287 adet eser var. Bir kısmı arkeolojik kazı alanında, bir kısmı da otelin bahçesinde sergilenmektedir" dedi.