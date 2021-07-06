Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yaptırılan 'Mural Art' (duvar sanatı) projesi, kent sakinlerinden tam not aldı. 2'si yabancı, 6 sanatçının vinç yardımıyla resim çizdiği 5 binanın duvarları, rengarenk görünümleriyle ilgi gördü.

06.07.2021 - 11:05

Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 1
Kentte, binalara estetik katmak amacıyla hazırlanan Mural art projesi tamamlandı. ATSO tarafından yürütülen projede, 6 sanatçı kentin farklı noktalarında bulunan binalara 5 farklı görsel çizerek, şehrin çehresine renk kattı. Küratörlüğünü Roxane Ayral'ın üstlendiği proje kapsamında Kayıhan Fırat, Roberto Rivadeneria, Ayşen Karakaya, Gamze Yalçın, Girayhan Gürbüz ve Emrah Man kentin duvarlarını resimlerle donattı.

Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 2
Antalya Kültür Sanat Merkezi'nin batı duvarı başta olmak üzere, Kazım Özalp Caddesi üzerinde, Elmalı Mahallesi 25 Sokak ile Kışla Mahallesi 40. Sokak’taki bina duvarlarına yapılan resimleri görenler, fotoğraflar eşliğinde selfi çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 3

ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın doğal ve kültürel mirasının ele alındığı projede, dünyadan ve Türkiye'den sanatçıların bir araya geldiğini anlattı. Davut Çetin, projenin amacının pandemi döneminde sıkıntılar yaşayan kent merkezindeki esnafa moral ve turistlerin gezip görebileceği zaman geçirebileceği şehir içi sokak sanatının güzel yanlarını vermek olduğunu söyledi.

Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 4

Çetin, dünyanın birçok yerinde sadece Lural art ile yaşayan şehirler olduğunu dikkat çekti. Kent estetiği açısından yıllardır hayalini kurdukları projeyi pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi. 

Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 5

"Çetin yıllardır kent estetiği konuşuyoruz. Turistin en yoğun girmesi gereken ve turistin girdiği yer de kent merkezidir. 6 sanatçımız ile 5 binanın kör cephelerini, kullanılmayan ama bakıldığında da fark edilen noktalar. Bu çalışmalar kent merkezine ciddi bir sinerji yarattık" dedi.

Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 6

Davut Çetin"Biz ATSO olarak 'Rota Antalya' uygulamasına başladık. Orada görünmesi gereken 256 noktanın içerisine bu binaları da ekleyeceğiz. Antalya'da örnek olsun diyerek bu çalışmaları yaptık" diye konuştu

Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 7

Çetin, ATSO olarak Antalya'nın eğlence ve kültür sanatına katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. 

Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 8

Çetin amaçlarının kent içindeki ticareti belli bir boyuta çıkarmak ve gelen turistin şehir içinde görebileceği alternatif yerler yapmak olduğunu belirtti. 

Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 9

Aynı zamanda gastronomi alanında da projeleri olduğuna dikkat çeken Çetin "Türkiye'de en çok coğrafi işaret alan odalardan biriyiz. Kentin kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 10
Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 11
Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 12
Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 13
Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi - 14

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