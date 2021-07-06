Antalya'nın duvarları sanatçıların çizdikleri resimlerle renklendi

06.07.2021 - 11:05
ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın doğal ve kültürel mirasının ele alındığı projede, dünyadan ve Türkiye'den sanatçıların bir araya geldiğini anlattı. Davut Çetin, projenin amacının pandemi döneminde sıkıntılar yaşayan kent merkezindeki esnafa moral ve turistlerin gezip görebileceği zaman geçirebileceği şehir içi sokak sanatının güzel yanlarını vermek olduğunu söyledi.
Çetin, dünyanın birçok yerinde sadece Lural art ile yaşayan şehirler olduğunu dikkat çekti. Kent estetiği açısından yıllardır hayalini kurdukları projeyi pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.
"Çetin yıllardır kent estetiği konuşuyoruz. Turistin en yoğun girmesi gereken ve turistin girdiği yer de kent merkezidir. 6 sanatçımız ile 5 binanın kör cephelerini, kullanılmayan ama bakıldığında da fark edilen noktalar. Bu çalışmalar kent merkezine ciddi bir sinerji yarattık" dedi.
Davut Çetin"Biz ATSO olarak 'Rota Antalya' uygulamasına başladık. Orada görünmesi gereken 256 noktanın içerisine bu binaları da ekleyeceğiz. Antalya'da örnek olsun diyerek bu çalışmaları yaptık" diye konuştu
Çetin, ATSO olarak Antalya'nın eğlence ve kültür sanatına katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.
Çetin amaçlarının kent içindeki ticareti belli bir boyuta çıkarmak ve gelen turistin şehir içinde görebileceği alternatif yerler yapmak olduğunu belirtti.
Aynı zamanda gastronomi alanında da projeleri olduğuna dikkat çeken Çetin "Türkiye'de en çok coğrafi işaret alan odalardan biriyiz. Kentin kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.