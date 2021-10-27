Anthony Russo: Marvel sağlığıma iyi gelmedi

Haberler 27.10.2021 - 07:02
Yenilmezler: Oyunun Sonu'nun (Avengers: Endgame) yönetmenleri Joe ve Anthony Russo kardeşler filmin çekimleri sırasında karşılaştıkları zorlukları anlattı.
Anthony Russo; Tara Bennett ve Paul Terry'nin yazdığı Marvel Stüdyoları'nın Hikayesi: Marvel Sinematik Evreni'ni Yaratmak (The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe) adlı yeni kitapta, filmi tamamlayabilmek için birçok geceyi uykusuz geçirdiklerini söyledi.
Independent Türkçe'nin haberine göre setin etrafında 5 farklı çekim birimi kurulmuştu ve yönetmenler Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) ve Avengers: Endgame üzerinde çalışmak için sürekli bu birimler arasında mekik dokuyordu.
(Not:Sonsuzluk Savaşı 2018'de, Endgame de 2019'da vizyona girmişti)