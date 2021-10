Anthony Russo: Marvel sağlığıma iyi gelmedi

Yenilmezler: Oyunun Sonu'nun (Avengers: Endgame) yönetmenleri Joe ve Anthony Russo kardeşler filmin çekimleri sırasında karşılaştıkları zorlukları anlattı.

Anthony Russo; Tara Bennett ve Paul Terry'nin yazdığı Marvel Stüdyoları'nın Hikayesi: Marvel Sinematik Evreni'ni Yaratmak (The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe) adlı yeni kitapta, filmi tamamlayabilmek için birçok geceyi uykusuz geçirdiklerini söyledi.