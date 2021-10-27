Anthony Russo: Marvel sağlığıma iyi gelmedi

Sinema tarihinin en yüksek gişe hasılatını rekorunu kıran Yenilmezler: Oyunun Sonu (Avengers Endgame) filminin yönetmeni Anthony Russo, çekim sürecinde sağlığının zarar gördüğünü söyledi. Russo, Marvel Sinematik Evreni'nde çalışırken zaman kavramını kaybettiğini itiraf etti.

Haberler 27.10.2021 - 07:02

Anthony Russo: Marvel sağlığıma iyi gelmedi - 1

Yenilmezler: Oyunun Sonu'nun (Avengers: Endgame) yönetmenleri Joe ve Anthony Russo kardeşler filmin çekimleri sırasında karşılaştıkları zorlukları anlattı.

Anthony Russo; Tara Bennett ve Paul Terry'nin yazdığı Stüdyoları'nın Hikayesi: Marvel Sinematik Evreni'ni Yaratmak (The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe) adlı yeni kitapta, filmi tamamlayabilmek için birçok geceyi uykusuz geçirdiklerini söyledi.

Anthony Russo: Marvel sağlığıma iyi gelmedi - 2

Independent Türkçe'nin haberine göre setin etrafında 5 farklı çekim birimi kurulmuştu ve yönetmenler Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) ve Avengers: Endgame üzerinde çalışmak için sürekli bu birimler arasında mekik dokuyordu.

(Not:Sonsuzluk Savaşı 2018'de, Endgame de 2019'da vizyona girmişti)

Anthony Russo: Marvel sağlığıma iyi gelmedi - 3
Marvel'la çalışmanın çok sıkı bir disiplin gerektirdiğini söyleyen Anthony Russo yorgunlukla başa çıkmak için Marvel'ın Atlanta'daki prodüksiyon binasının toplantı odasında antrenman yaptıklarını ve olabildiğinde sağlıklı kalabilmek için vitamin takviyesi aldıklarını belirtti.
Anthony Russo: Marvel sağlığıma iyi gelmedi - 4
Yönetmenler uykularından çok fazla feragat ettiklerini, sabahın erken saatlerinden gecelere kadar çalıştıklarını söyledi.
Anthony Russo: Marvel sağlığıma iyi gelmedi - 5
Anthony Russo "Eğer bu makineyi yönetmeye çalışıyorsanız onun bir adım önünde olma zorunluluğu elinizdeki tek şeydir. Önde yer almanın tek yoluysa uyumamaktır. Sabah kalkarsınız bir adım öne geçersiniz. Geceleri gerçekten geç yatarsınız ve önde kalmaya çalışırsınız. Ve her şey bir anda buna gönüşür. Bunu o kadar uzun süre yaparsınız ki zaman kavramınızı kaybedersiniz" dedi.
Anthony Russo: Marvel sağlığıma iyi gelmedi - 6
Bunun sağlığını da etkilediğini belirten Russo "Aslında sağlığımıza büyük zarar verdi. Egzersiz ekipmanının bir nedeni de bu" diye konuştu.

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