Anthony Russo: Marvel sağlığıma iyi gelmedi

Independent Türkçe'nin haberine göre setin etrafında 5 farklı çekim birimi kurulmuştu ve yönetmenler Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) ve Avengers: Endgame üzerinde çalışmak için sürekli bu birimler arasında mekik dokuyordu.

Marvel'la çalışmanın çok sıkı bir disiplin gerektirdiğini söyleyen Anthony Russo yorgunlukla başa çıkmak için Marvel'ın Atlanta'daki prodüksiyon binasının toplantı odasında antrenman yaptıklarını ve olabildiğinde sağlıklı kalabilmek için vitamin takviyesi aldıklarını belirtti.

Anthony Russo "Eğer bu makineyi yönetmeye çalışıyorsanız onun bir adım önünde olma zorunluluğu elinizdeki tek şeydir. Önde yer almanın tek yoluysa uyumamaktır. Sabah kalkarsınız bir adım öne geçersiniz. Geceleri gerçekten geç yatarsınız ve önde kalmaya çalışırsınız. Ve her şey bir anda buna gönüşür. Bunu o kadar uzun süre yaparsınız ki zaman kavramınızı kaybedersiniz" dedi.