Antik dönemin havuz suyu 2 bin 200 yıldır akıyor

İHA 15.04.2021 - 11:42
Muğla’nın en önemli antik kentleri arasında yer alan tanrıça Hekate adına yaptırılan Yatağan ilçesindeki Lagina Hekate Kutsal Alanı girişindeki antik su havuzunun suyu 2 bin 200 yıldır akıyor.
Milattan önce 4. yüzyıl'da Helenistik dönemde yapılan ve Roma Dönemi'nde özel kanallar ile havuza taşınan su, antik dönemde kutsal su olarak biliniyordu. Dini merkez Lagina Hekate kutsal alanından siyasi merkez Stratonikeia’ya bağlılıklarını bildirmek için giden ve ellerinde Hekate kutsal alanının anahtarını taşıyan genç kızların bu suyu içmeleri ve suyun kutsal alana gelmesi nedeniyle suyun kutsal olduğuna inanılıyordu.
ANAHTAR TAŞIYAN KIZLARIN YAZITI BULUNDU
Lagina antik kentinde yapılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında Lagina kutsal alanından Stratonikeia’ya anahtar taşıyan genç kızların isimlerinin yazılı olduğu yazıt bulundu. Yazıtta anahtar taşıyan genç kızların isimlerinin başında ise Stratonikeia’ya da ismi verilen imparatoriçenin adının olduğu Stratonike’nin de ismi bulunuyor.
ANAHTAR TAŞIYAN GENÇ KIZLAR İÇİNDE STRATONİKEİA DA VAR
Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinin kazı başkanlığını yürüten Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, Hekate adına düzenlenen törenlerde anahtar taşıyan genç kızlarının isimlerinin tören kapısında isimlerinin bulunduğunu söyledi.
ANTİK HAVUZ HELENİSTİK DÖNEMDE BU YANA KULLANILIYOR
Kazı Başkanı Prof. Dr. Söğüt, antik havuzun Helenistik dönemden bu yana kullanıldığını belirterek, “Buradaki havuzda daha önce Prof. Dr. Ahmet Tırpan hocamız döneminde çalışmalar yapmıştık. O havuzun da en azından Helenistik dönemden beri kullanılmakta olduğunu, özellikle Roma döneminde kanallar ile suyun havuza taşındığını biliyoruz. O dönemdeki insanların hepsi bu havuzlardan su içiyorlardı. Zaten o su bu kutsal alana kadar geliyordu ve o su bu kutsal alana geldiğinde kutsal su olarak biliniyordu. Onun için hem insanların hem de o antik dönemde rahip ve anahtar taşıyan genç kızların içtiği su da aynı havuzdan, aynı kaynaktan aynı kanaldan geliyordu” dedi.