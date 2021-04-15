Antik dönemin havuz suyu 2 bin 200 yıldır akıyor

Anahtar taşıma törenlerinde görev alan kızların ve kutsal alana gelenlerin bu sudan içtiklerini ve suyun kutsal olduğuna inanıldığını belirten Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi adına hem Stratonikeia’da, hem de Lagina’da antik dönemden günümüze kadar olan yapılarda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Lagina’da önünde bulunduğumuz kapı tören kapısıydı ve aynı zamanda Propylon ve giriş kapısıydı. Bu kapı aynı zamanda antik dönemde anahtar taşıma törenlerinde yani Hekate adına anahtar taşıma törenlerinde önde anahtar taşıyan kız ve arkasında genç kızlardan oluşan grubun çıktığı, Stratonikeia’ya gittiği ve tekrar geri dönüp girdikleri yerdi. O dönemde törene katılacak olan protokol bu kapıdan alınıyordu. Ortaya çıkan yazıtlarda arasında Stratonike diye anahtar taşıyan genç kız da var. Anahtar taşıyan diğerlerinin isimlerini de biliyoruz. Bu kapıdan geçtiklerinde o kızların isimlerini okuyorlardı. Hangi yıl anahtar taşımışlar ise bunların isimleri yazılıydı” dedi.