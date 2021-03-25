Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek (Durga)

25.03.2021 - 13:28
"Özellikle son bir yıldır, sanatçılar kliplerini şehrimizde çekiyor. Ulusal ve uluslararası firmalar, katalog çekimi için ilimizin mekanlarını tercih etti. Daha önce Mardin'de çok sayıda dizi çekimi yapıldı. Yeniden çok sayıda film ve diziye ev sahipliği yapıyoruz. Şu anda devam eden çekimler var. Mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Mardin, Güneydoğu Anadolu'nun şiirsel bir kentidir."
"Mardin, birçok eski uygarlığa beşiklik eden gizemli bir kent. Mardin'in farklı kültür ve dinleri içinde harmanlayıp yoğurmuş, açık hava müzesi görünümüyle, dünyada Venedik ve Kudüs'le birlikte, dünyanın sayılı 3 sit kentinden biri olduğunu görüyoruz."