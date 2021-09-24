Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı

Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 11:08
Kazı heyeti başkanlığını yürüten Hamburg Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Christof Berns, kazı çalışmalarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada;
Antik Yunan medeniyetinde felsefe, bilim ve sanat bakımından öne çıkan kentlerin başında, ünlü filozof ve matematikçi Thales'in de yaşadığı Miletos'un geldiğini ve kentin "filozoflar şehri" olarak anıldığını söyledi.
"İYİ BİR ŞEHİRLEŞME YAPISI VAR"
Kentte "ızgara sistemi" olarak anılan iyi bir şehirleşme yapısı olduğunu aktaran Berns, bugüne kadar yürütülen çalışmalarda tiyatro, pazar yeri, tapınak gibi kamusal yapıları ortaya çıkardıklarını ifade etti.
"ŞİMDİYE KADAR PEK ARAŞTIRILMAYAN BİR KONU"
Berns, bu yılki kazılarda günlük yaşama ait evleri gün ışığına çıkarmayı istediklerini söyledi.
Prof. Dr. Christof Berns, "Kazı çalışmalarımızda şu an iki ağırlık noktası var, evler ve sokaklar... Bu şimdiye kadar pek araştırılmayan bir konu. Yani çoğunlukla geçmişte kamusal yapılar kazıldı. Tapınaklar ve pazar alanları gibi ama Miletos'un günlük hayatından bir iz pek yok. O yüzden günlük yaşam ve normal insanların hayatından izleri araştırak istedik" diye konuştu.
2 bin 400 yıl önceki normal insanların yaşadığı 2 konuta ulaştıklarını söyleyen Berns, "Evlerin boyutları küçük ama daha genişlerinin olduğunu da biliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Evlerin oda sayısı ya da içindeki detaylara ilişkin çalışmalarımız da sürüyor" dedi.
"EVLER, TOPLUMDA SIRADAN SAYILAN İNSANLARA AİT"
Evlerin toplumda "sıradan" sayılan insanlara ait olduğunu anlatan Berns, bu yaşama ilişkin en geniş kapsamlı çalışmayı yaptıkları için heyecanlı olduklarını sözlerine ekledi.