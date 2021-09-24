Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı

Aydın'ın Didim ilçesindeki Antik Kent Miletos'ta yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 400 yıl öncesine ait iki konuta ulaşıldı.

Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 11:08

Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - 1
Aydın'ın Didim ilçesindeki antik kent Miletos'ta yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 400 yıl öncesine ait, dönemin sosyal yapısına göre orta statüdeki insanların kullandığı düşünülen iki konuta ulaşıldı.
Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - 2

Kazı heyeti başkanlığını yürüten Hamburg Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Christof Berns, kazı çalışmalarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada;

Antik Yunan medeniyetinde felsefe, bilim ve sanat bakımından öne çıkan kentlerin başında, ünlü filozof ve matematikçi Thales'in de yaşadığı Miletos'un geldiğini ve kentin "filozoflar şehri" olarak anıldığını söyledi.

Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - 3

"İYİ BİR ŞEHİRLEŞME YAPISI VAR"

Kentte "ızgara sistemi" olarak anılan iyi bir şehirleşme yapısı olduğunu aktaran Berns, bugüne kadar yürütülen çalışmalarda tiyatro, pazar yeri, tapınak gibi kamusal yapıları ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - 4

"ŞİMDİYE KADAR PEK ARAŞTIRILMAYAN BİR KONU"

Berns, bu yılki kazılarda günlük yaşama ait evleri gün ışığına çıkarmayı istediklerini söyledi. 

Prof. Dr. Christof Berns, "Kazı çalışmalarımızda şu an iki ağırlık noktası var, evler ve sokaklar... Bu şimdiye kadar pek araştırılmayan bir konu. Yani çoğunlukla geçmişte kamusal yapılar kazıldı. Tapınaklar ve pazar alanları gibi ama Miletos'un günlük hayatından bir iz pek yok. O yüzden  günlük yaşam ve normal insanların hayatından izleri araştırak istedik" diye konuştu.

Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - 5

"2 BİN 400 YIL ÖNCESİNE AİT EVLERE ULAŞILDI"

2 bin 400 yıl önceki normal insanların yaşadığı 2 konuta ulaştıklarını söyleyen Berns, "Evlerin boyutları küçük ama daha genişlerinin olduğunu da biliyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Evlerin oda sayısı ya da içindeki detaylara ilişkin çalışmalarımız da sürüyor" dedi.

Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - 6

"EVLER, TOPLUMDA SIRADAN SAYILAN İNSANLARA AİT"

Evlerin toplumda "sıradan" sayılan insanlara ait olduğunu anlatan Berns, bu yaşama ilişkin en geniş kapsamlı çalışmayı yaptıkları için heyecanlı olduklarını sözlerine ekledi.

Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - 7
İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de Miletos'taki kazıların bu yıl çok verimli geçtiğine işaret ederek, böylesi yapıların gün yüzüne çıkmasıyla özellikle yabancı turistlerin antik kente ilgisinin artacağını söyledi.
Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - 8
Antik Kent Miletos'taki kazı çalışmalarından fotoğraflar...
Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - 9
Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - 10
Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - 11
Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER