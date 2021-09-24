Antik Kent Miletos'ta 2 bin 400 yıllık iki eve ulaşıldı

"ŞİMDİYE KADAR PEK ARAŞTIRILMAYAN BİR KONU"

Berns, bu yılki kazılarda günlük yaşama ait evleri gün ışığına çıkarmayı istediklerini söyledi.

Prof. Dr. Christof Berns, "Kazı çalışmalarımızda şu an iki ağırlık noktası var, evler ve sokaklar... Bu şimdiye kadar pek araştırılmayan bir konu. Yani çoğunlukla geçmişte kamusal yapılar kazıldı. Tapınaklar ve pazar alanları gibi ama Miletos'un günlük hayatından bir iz pek yok. O yüzden günlük yaşam ve normal insanların hayatından izleri araştırak istedik" diye konuştu.