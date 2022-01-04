Antik kente ev sahipliği yapan Konuralp 'arkeolojik sit alanı' oldu

Uzun süredir Konuralp ile ilgili yürüttükleri çalışmada sonuca ulaştıklarını belirten Özlü, "Konuralp bölgesi kentsel arkeolojik sit alanı olarak belirlendi. Bunun anlamı; Konuralp'in Göynük, Beypazarı, Safranbolu gibi bir şehir olmasının önü açıldı" dedi.