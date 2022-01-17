Antika tutkunu iş insanı fabrikadaki ofisini müzeye dönüştürdü

3 BİN YILLIK AHTAPOT FOSİLİ VAR

Karakaya, koleksiyondaki eşyaların sayısını bilmediğini ancak çok eser bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"3 bin yıllık ahtapot fosili bana hediye geldi. Bu fosilden 2 tane var. Ölçümünü yaptırdım, 3 bin yıllık olduğu belirlendi. Onu gözüm gibi koruyorum. Benden başkasına el değdirmiyorum. Zeki Müren'in ilk mikrofonu var. Tüfek koleksiyonum var. Bunlar 100 ila 120 senelik, hepsi doldurma tüfek. Her yerde bulunmayan süngüler var. Bir savaşta kullanılan, tam adını bilemiyorum ama 'çakıldak' diyoruz. Hikayesi de bir savaşta komutan askere 'Mermi bitti, ses çıkaran bir alet yapan var mı?' diye soruyor. Bizim Eflanili 'Ben yaparım.' diyor ve bu ahşap aleti yapıyor. Aleti çalıştırıyorlar. Cephedeki düşman askerleri 'Türkler otomatik silah yaptı.' diyerek kaçıyor ve o cephede zafer kazanılıyor."