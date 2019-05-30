Antonio Banderas 2020 Oscar’ında Leonardo DiCaprio ile yarışacak
ntv.com.tr
Sinema eleştirmenleri, 72. Cannes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu seçilen ispanyol aktör Antonio Banderas’ın 2020 Oscar’ına aday gösterilerek, en güçlü aday olan Leonardo DiCaprio’ya meydan okuyacağı görüşünde. Bahisler şimdiden açıldı: Antonio Banderas mı Leonardo DiCaprio mu?
-
1
Ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar’ın son filmi Dolor y Gloria’da (Pain and Glory) başrolde yer alan Antonia Banderas’ın 2020’de Oscar’da ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında aday olması bekleniyor.
-
2
- Cannes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Banderas’ın Oscar’da adaylığına kesin gözüyle bakılan Leonardo DiCaprio’nun en güçlü rakibi olacağı düşünülüyor.
-
3
2016 yılında Diriliş filmindeki rolüyle ilk kez Oscar kazanan Leonardo DiCaprio’nun, Brad Pitt ile başrolleri paylaştığı Quentin Tarantino filmi Once Upon a Time in Hollywood ile Oscar yolculuğuna çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
-
4
Eleştirmenlere göre Banderas, Cannes ödülüyle gişe filmlerinin vasat bir oyuncusu değil, başarılı bir aktör olduğunu kanıtlamış oldu.
-
5
Dolor y Gloria, sinemacı Salvador Mallo’yu canlandıran 58 yaşındaki aktörün ilk Oscar adaylığı aldığı film olabilir.
-
6
Filmin yönetmenliğinin yanı sıra senaristliğini de üstlenen Almadovar, senaryoyu yazdığında “Aklıma hemen Banderas geldi” dese de 40 yıllık dostunun bu rol için doğru insan olup olmadığından emin değildi. İki aktör daha vardı düşündüğü. Ama Banderas, performansıyla doğru tercih olduğunu kanıtladı.
-
7
Oscar’lı yönetmen Almadovar, “Antonio benden daha akıllıdır. Kendini önceden hiçbir fikir beyan etmeden benim ellerime bırakacağını söyledi. İşte bu, benim ihtiyacım olan şeydi” dedi.
-
8
Dolor y Gloria, yönetmen Salvador Mallo’nın geçmişten bugüne yaptığı seçimleri ve yaşamında iz bırakan olayları konu ediyor. Filmde, Mallo’nun çocukluğunu yaşadığı 60’lı yıllara, doğup çocukluğunu geçirdiği yerden ayrılıp ailesi ile birlikte Valencia’da bir köye göç etmesine, refah arayışına, 80’lerin Madrid’inde kalbinin hızla çarpmasına neden olan ilk aşkına, terapi aracı olan yazı ve sinema ile tanışmasına, kendisini tanımasına yol açan olaylara değiniliyor.
-
9
2019’un merakla beklenen filmlerinden biri olan Dolor y Gloria, 11 Ekim’de vizyona girecek.