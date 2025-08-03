AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 yılı 3. dönem sınavlarına katılan binlerce öğrenci, gözünü sonuç tarihine çevirmiş durumda. Hem mezuniyet bekleyen adaylar hem de bir üst döneme geçmek isteyen öğrenciler, AÖL sınav sonuç tarihini inceliyor. Peki, AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi - 1

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi.

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AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi - 2

Uzun bir bekleyişin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçların 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, resmi internet sitesi üzerinden açıklanacağını duyurdu.

AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi - 3

AÖL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak puanlarını ve geçme durumlarını görüntüleyebilecek.

AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi - 4

YENİ DÖNEMİN İLK SINAVI

Açık liseye kayıtlı öğrencilerin 2025-2026 eğitim ve öğretim yılındaki ilk sınavı olan 1. dönem testi 20-21 Aralık tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşecek. e-Sınav ise Aralık'ta olacak.

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