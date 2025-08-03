AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025 yılı 3. dönem sınavlarına katılan binlerce öğrenci, gözünü sonuç tarihine çevirmiş durumda. Hem mezuniyet bekleyen adaylar hem de bir üst döneme geçmek isteyen öğrenciler, AÖL sınav sonuç tarihini inceliyor. Peki, AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi.