Apemeia Antik Kenti'nde kurtarma kazısı sürüyor

İHA 20.03.2021 - 13:32
“KAZILAR 2017'DE BAŞLATILDI"
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, bölgede ilk kazı çalışmasının 1986-87 yılları arasında başladığını, ancak sonrasında durduğunu hatırlattı. Kapankaya, “Efes’ten sonra Ege bölgesinde en önemli antik kent. Kentte ilk kazı çalışması 1986-87 yılları arasında Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü tarafından başlatıldı ancak 2017 yılına kadar burada her hangi bir çalışma olmadı. 2016 yılından sonrası ise Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez başkanlığında kurtarma ve temizlik kazısı çalışması başlatıldı. 2017 yılında ise uzman ekip tarafından kazı çalışmaları başlatıldı” diye konuştu.
ANTİK TİYATRONUN YANINDA BAŞKA BİNALAR VE ESERLER OLDUĞU DA DÜŞÜNÜLÜYOR
Apameia Antik Kenti’nin turizme kazandırılması için yoğun uğraş verdiklerini dile getiren Kapankaya, açığa çıkarılan antik tiyatronun yanında başka bina ve eserlerinde olduğunu tahmin edildiğini dile getirdi. Kapankaya açıklamalarını şöyle sürdürdü: