Aquaman 2'den yeni ayrıntılar

Senarist David Leslie Johnson-McGoldrick, devam halkası olan Aquaman 2 ile ilgili yeni ayrtınlar verdi.
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25.03.2020 - 11:02
James Wan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Aquaman'in devam halkası hakkında yeni ayrtınlar geldi.
Aquaman 2 hakkında konuşan senarist McGoldrick, "Belirgin bir çizgi roman hikayesini ele alarak onu uyarlamayacağız. Ama eğer peşinde olduğumuz şeyi bilmek istiyorsanız, Black Manta'yı içeren herhangi bir Silver Age hikayesini seçin"
2018 yılında konuşan yapımcı Peter Safran ise Black Manta'yı göreceğimizi onaylamıştı.
Aynı zamanda Aquaman'in animasyon dizisinin çekileceği de daha önce açıklanmıştı.
Aquaman 2'nin 2022 yılı içerisinde sinemalardaki yerini alması planlanıyor.
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