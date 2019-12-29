Aquaman'den görülmemiş kamera arkası fotoğraflar

Aquaman’in yönetmeni James Wan, filmin gösterime girmesinin birinci yılında şimdiye kadar görülmeyen kamera arkası fotoğrafları paylaştı.
28 Aralık 2018’de gösterime giren ve dünya çapında 1,1 milyar dolar hasılat elde eden filmin yıldönümünü kutlamak isteyen Wan, kamera arkası fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.
Wan, paylaşımına, “Mutlu yıllar Aquaman! Zamanın nasıl geçtiğine inanamıyorum. Setten bazı kişisel fotoğraflarımı paylaşıyorum. Yeni bölüm için kimler hazır?” notunu yazdı.
Yine James Wan’ın yönetmenliğini üstleneceği devam filmi, 16 Aralık 2022’de vizyona girecek.
Aquaman 2’nin başrolünde de yine Jason Momoa yer alacak.
İşte diğer kamera arkası fotoğraflar...