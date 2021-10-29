Ara Güler’in arşivinden ‘Denize İnen Yol’ gün yüzüne çıkıyor

Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, “Doğuş Grubu olarak, kültür ve sanatın farklı dallarını desteklemek ve geliştirmek bizim için büyük öneme sahip. Yönetim Kurulu Başkanımız Ferit F. Şahenk’in bu konudaki vizyonu hepimiz için yol gösterici olmuştur. Kültür-sanat alanında sürdürülebilir projeler üretmeye daima özen gösteriyoruz. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesini bu felsefeyle 2016 yılında hayata geçirdik. Ne mutlu bize ki, bu projeleri Ara Güler ustanın sağlığında, onun katkısı ve desteğiyle yapabildik" dedi.





