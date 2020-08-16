Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler
(92. doğum günü)

Vefatının birinci yılında anılan duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler hayatını boyunca Aşık Veysel'den Salvador Dali, Picasso'dan Winston Churchill'e birçok ünlü ismi objektifine yansıttı. İşte bugün yaşasaydı 92. yaşını kutlayacak olan usta ismin fotoğrafladığı ünlü isimlerden bazıları....

16.08.2020 - 12:42 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 08:20

Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 1
Pablo Picasso
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 2
Salvador Dalí
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 3
Aşık Veysel
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 4
Dustin Hoffman
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 5
Orhan Kemal
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 6
Orhan Veli Kanık
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 7
Papa
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 8
Arnold Toynbee
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 9
Salvador Dalí
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 10
Bertrand Russell
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 11
Sophia Loren
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 12
Yaşar Kemal
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 13
Necmettin Erbakan
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 14
Nazım Hikmet
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 15
Muhsin Ertuğrul
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 16
Winston Churchill
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 17
Louis Aragon
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 18
Süleyman Demirel
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 19
Kenan Evren
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 20
John Berger
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 21
Bülent Ecevit
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 22

İsmet İnönü
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 23
İndira Gandhi
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 24
Federico Fellini
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 25
Aram Haçaturyan
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 26
Adnan Menderes
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 27
Orhan Pamuk
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 28
Aziz Nesin
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 29
Alfred Hitchcock
Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü) - 30
Imogen Cunningham

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