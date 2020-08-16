Ara Güler'in fotoğrafladığı ünlüler (92. doğum günü)
Vefatının birinci yılında anılan duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler hayatını boyunca Aşık Veysel'den Salvador Dali, Picasso'dan Winston Churchill'e birçok ünlü ismi objektifine yansıttı. İşte bugün yaşasaydı 92. yaşını kutlayacak olan usta ismin fotoğrafladığı ünlü isimlerden bazıları....
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16.08.2020 - 12:42| Son Güncelleme : 17.08.2020 - 08:20
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