Arabalı konserler başlıyor

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, corona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi-Yenikapı’da gerçekleşecek. Türkiye’de bir ilk olacak konserler Kenan Doğulu ile başlayacak.
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09.06.2020 - 08:26
Dünyada 7 milyon 100 binden fazla, Türkiye'de ise 171 bin kişiyi etkileyen corona virüs etkisini konserlerde de gösterdi. Yeni normallerden biri de arabalı konserler olacak.
Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, corona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi-Yenikapı'da gerçekleşecek.
Türkiye'de bir ilk olacak arabalı konserler, 26 - 27 Haziran'da Kenan Doğulu ile başlayacak.
İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'da 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek.
Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.
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