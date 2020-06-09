Arabalı konserler başlıyor

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, corona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi-Yenikapı’da gerçekleşecek. Türkiye’de bir ilk olacak konserler Kenan Doğulu ile başlayacak.

09.06.2020 - 08:26

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Dünyada 7 milyon 100 binden fazla, Türkiye'de ise 171 bin kişiyi etkileyen corona virüs etkisini konserlerde de gösterdi. Yeni normallerden biri de arabalı konserler olacak.
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Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, corona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi-Yenikapı'da gerçekleşecek.

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Türkiye'de bir ilk olacak arabalı konserler, 26 - 27 Haziran'da Kenan Doğulu ile başlayacak.

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İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenikapı'da 1400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek.
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Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek ve seyircilere maske verilmesinin ardından sosyal izolasyon sağlanacak.
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