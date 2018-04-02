Arabesk filminin 30. yıldönümü konserle kutlanıyor
37. İstanbul Film Festivali, Türk sinemasının en tanınmış yapıtlarından biri olan ‘Arabesk’ filminin yıldönümünü kutluyor. Yapımından 30 yıl sonra, yeniden beyazperdede izleyicisiyle buluşacak filmin ardından %100 Arabesk konseri gerçekleştirilecek.
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve bu yıl 37’ncisi gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı. İstanbul Film Festivali izleyicileri Arabesk’i yapımının 30. yılında, özel bir gösterimde yeniden sinemada izleyerek benzersiz bir deneyim yaşayacak.
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2Bu buluşma yalnızca festivale özel ve tekrarı olmayacak bir konsere de ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 9 Nisan günü, saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek olan ‘Arabesk’ filmi şerefine, Türkiye’de arabesk müziğin en unutulmaz, en çarpıcı isimleri Cahide’de sahneye çıkacak.
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Onlara sinema dünyasından isimler de eşlik edecek. Gülden Karaböcek, Tüdanya, İstanbul Arabesque Project, Ayta Sözeri, Demet Evgar, Serkan Keskin, Umut Kurt ve Melisa Doğu sahne alacak.
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4Yeşilçam sinemasının, özellikle güldürüleri ile tanınan, bu alanda pek çok kült filme imza atmış yönetmeni Ertem Eğilmez’in son filmi, başrollerini Müjde Ar ile Şener Şen’in paylaştığı 1988 yapımı Arabesk, yapımının 30. yılında yeniden izleyicilerle buluşuyor.
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Ertem Eğilmez’in 1980’lerin sonlarında Banker Bilo, Hababam Sınıfı Güle Güle, Şekerpare ve Milyarder’in ardından 1988’de çektiği son filmi Arabesk birçok repliği on yıllar sonra bile popüler kültürde yerini koruyan, gişe rekorları kıran film, kült bir yapıta dönüştü.
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Arabesk’in başrollerinde Şener Şen ve Müjde Ar yer alırken, onlara Uğur Yücel, Necati Bilgiç, Üstün Asutay ve Münir Özkul da eşlik ediyor.
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7Senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı filmin müzikleri Aysel Gürel ile Atilla Özdemiroğlu’na ait.