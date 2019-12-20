Arap 'Banksy' Kla5i'nin çizimleriyle Suudi Arabistan sokakları

Suudi Arabistan’da grafiti karşıtları sanatçılar yıllarca takma isim kullandı, hatta birçoğu takma isim bile kullanamadı.
Ülkede yaşanan reform süreciyle birlikte kadınlara uygulanan baskı biraz olsun azalırken sanat hayatı da yeniden canlanıyor.
Suudi Kültür Bakanlığı, sanatçılar üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak için harekete geçti.
Suudi Arabistan’da İngiliz sanatçı Banksy’ye benzetilen “Kla5i” adını kullanan grafiti sanatçısı da sokakları sanat eserleriyle doldurmasıyla dikkat çekiyor.
Gerçek kimliğini açıklamayan Banksy de savaş karşıtı, çevreci, hayvan haklarını savunan ve tüketim çılgılığını eleştiren sokak resimleriyle tanınıyor.
Geçmişte kısıtlamalara maruz kalan sanatçının Riyad’daki eski bir binanın duvarına yaptığı grafiti belediye tarafından silinme kararıyla karşılaşınca devreye Kültür Bakanlığı girerek bu kararı kaldırdı.
İşte Kla5i’nin çizimleriyle renklenen Suudi Arabistan sokakları...