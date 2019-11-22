Araplardan tartışmalı Osmanlı dizisi: Ateş Krallıkları

Tunus’ta çekilen Arapça dizi Ateş Krallıkları, Arap basınında tartışma yarattı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan ve 40 milyon dolarlık bütçesiyle Arap dünyasında 2019'da yayınlanan en büyük proje olarak lanse edilen dizi, Mısır'da Memlükler'in son günlerini ve 16. yüzyılda Osmanlı'nın kontrolüne geçişini anlatıyor.