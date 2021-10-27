Aras Bulut İynemli: Atatürk'ü canlandırmak büyük gurur

Aras Bulut İynemli, "Yeni filminde Atatürk'ü oynayacak" iddialarını doğruladı. Çok heyecanlı olduğunu belirten İynemli, "Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmak büyük bir gurur" dedi.

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Aras Bulut İynemli, Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı filmde başrolde yer alacak.



ATATÜRK ROLÜNÜ CANLANDIRAN OYUNCULAR Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı filmde başrolde yer alacak.

Reklam yüzü olduğu markanın Ortaköy'deki basın lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İynemli, iddiaları doğruladı.







İynemli, "Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur" dedi.







İynemli şöyle devam etti: Tüm ekip heyecanlıyız. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum, yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Ulu önderimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız"







31 yaşındaki oyuncu, "Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?" sorusuna ise, "Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum" yanıtını verdi.