Aras Bulut İynemli: Atatürk'ü canlandırmak büyük gurur

Aras Bulut İynemli, "Yeni filminde Atatürk'ü oynayacak" iddialarını doğruladı. Çok heyecanlı olduğunu belirten İynemli, "Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmak büyük bir gurur" dedi.

Haberler 27.10.2021 - 10:51

Aras Bulut İynemli: Atatürk'ü canlandırmak büyük gurur - 1
Aras Bulut İynemli, Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı filmde başrolde yer alacak.

ATATÜRK ROLÜNÜ CANLANDIRAN OYUNCULAR
Aras Bulut İynemli: Atatürk'ü canlandırmak büyük gurur - 2
Reklam yüzü olduğu markanın Ortaköy'deki basın lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İynemli, iddiaları doğruladı.


Aras Bulut İynemli: Atatürk'ü canlandırmak büyük gurur - 3
İynemli, "Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur" dedi.


Aras Bulut İynemli: Atatürk'ü canlandırmak büyük gurur - 4
İynemli şöyle devam etti: Tüm ekip heyecanlıyız. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum, yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Ulu önderimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız"


Aras Bulut İynemli: Atatürk'ü canlandırmak büyük gurur - 5
31 yaşındaki oyuncu, "Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?" sorusuna ise, "Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum" yanıtını verdi.

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