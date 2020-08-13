Aratos’un anıt mezarı, UNESCO Kültür Mirasının önemli adaylarından

“Aratos, Soli’de doğmuş olması ve Tarsus eğitim görüp 20’li yaşlarda Atina’ya gidip, kendini kabul ettirip, o dönemin dünyası için meşhur biri haline gelmesi. Yani o dönemin kendi alanında adı sayılacak 3-4 kişi arasında yer alıyor. En önemlisi günümüze kadar gelmesi, eserlerinin bütün dönemlerde, Roma ve Rönesans döneminde araştırılması ve çevirilerinin yapılması. Tabi hepsi elimize geçmese de Aratos’un özellikle ‘Phainomena’ adlı gök olayları kitabı günümüze kadar ulaşmış ve halen araştırmalarda gök olaylarıyla ilgili başvurulan bir kaynaktır. Ayrıca, ayda bir kratere de adı verilmiştir. Yani unutulmaz bir ismi var. Dolayısıyla Mersin, çok büyük bir değere sahip.”