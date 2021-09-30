Aratos’un anıt mezarının bölgede eşsiz olduğu ortaya çıktı

“BENZERSİZ BİR YAPI ORTAYA ÇIKTI”

Kazı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Prof. Dr. Yağcı, çalışmalarda çok anıtsal bir yapıyla karşılaştıklarını ve bunun bir mezar olduğunu söyledi.

Yağcı, “Bu yılki çalışmalarımız, 19. yüzyıl gezginlerince planlar ve gravürler üzerinde yeri işaretlenen Aratos’un anıt mezarını ortaya çıkarmaya yönelikti. Yuvarlak planlı, ‘rotunda’ dediğimiz bir mezar yapısı ortaya çıktı. Anıtsal bir dromos da çıktı. Bu yapı Kilikya arkeolojisinde önemli bir yere sahip, çünkü eşsiz bir yapı. Aratos veya bir başkasına ait olabilir ama planlarda Aratos’un mezarı olarak işaretlenmiş” diye konuştu.