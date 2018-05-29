Arda Öziri son yolculuğuna uğurlandı

1 Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Özdemir Nutku Sahnesi'ne getirilen Arda Öziri'nin naaşı sahneye konuldu. Öziri'nin özgeçmişi okundu, tabutun üzerine motosikletçi montu ve taraftarı olduğu Altay'ın sırtında Arda Öziri yazılı forması örtüldü.

2 DEÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Yakup Öztuna, öğrencilerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek "Arda, üniversitemizin ve fakültemizin kültür ve sanat elçisiydi, bizim görünen yüzümüzdü. Fakültenin ferdi olan Arda'yı okuduğu, rol adlığı sahneden yolcu ediyoruz. Başta ailesine, Güzel Sanatlar Fakültesine, yakınlarına, meslektaşlarına, öğretim üyelerine ve öğrencilere başsağlığı diliyorum" dedi.

3 Fakülteden sınıf arkadaşı oyuncu Burak Altay, Öziri'nin kendisi için bir kardeş olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: "Arda benim her şeyimdi. Tanıyanlar bilir, kimsenin kalbini şu kadar kırmadı. Kavga etmez, küsmez, hep gülümserdi. Ölümünü kabullenmesi çok zor. Sınıfça çok eğlendik, biz sınıfça 'Voltrandık', bir parçamızı kaybettik. Arda muhteşem bir hayat yaşadı, biz onu her zaman prensimiz olarak hatırlayacağız."

4 Oyuncu arkadaşı Rıza Kocaoğlu da birlikte büyüdüğü, kardeşi gibi gördüğü Arda Öziri'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

5 Prof. Dr. Özdemir Nutku, Arda Öziri'nin fakülteye kabul edildiği yetenek sınavında jüri üyesi olduğunu belirterek "Jüri masasında hepimiz, onun sahneye yakışan bir öğrenci olduğunu anlamıştık. Geldi birçok oyunda oynadı, kendini gösterdi. Birtakım zorluk ve can sıkıntılarını gidermeye çalıştım, iyi yürekli bir insandı. 39 yaşında hayata veda etmesi çok acı" diye konuştu.

6 Arda Öziri'nin ablası Şöhret Eyipişiren, bu zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Törene anne Belkıs Öziri, kaza öncesi evinde birlikte maç izlediği arkadaşı Cengiz Çolak, motosikletçi arkadaşı Hüseyin Önder, fakülte öğretim üyeleri, öğrenciler, sınıf arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.

7 Öziri törenin ardından Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. İşte düzenlenen törenden ve cenazeden yansıyan kareler...

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