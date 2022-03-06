Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi

Haberler - İHA 06.03.2022 - 13:02
Ardahanlılar, dondurucu soğuktan etkilenmemek için, ‘Kar Kırmızı’ filmini yaktıkları ateşte ısınarak izledi.
Yönetmen Reis Çelik, “Kardan Perde Film Festivali dünyada ilk defa denenen bir festival olma özelliği taşıyor. Bu nedenle dünya çapında da büyük bir ilgi göreceğine inanıyorum’’ dedi.
Festivalde, Ardahan ve Kars'ta çekilmiş filmler izleyicilerle buluştu.
Film, eksi 10 derecede oyuncuların da katılımıyla Ardahan Millet Parkı'nda kardan beyazperdede izlendi.
Yönetmen ve senarist Atalay Taşdiken, soğuğa rağmen filmi izlemeye gelenlere teşekkür ederek, ‘Kar Kırmızı’ filminin iki yıl önce çekildiğini ve bölgeden ayrıldıktan iki gün sonra salgın yasaklarının başladığını söyledi.
Festivalde sahneye çıkan oyuncuların neredeyse üç katı kadar Ardahanlının kendilerine yardımcı olan ve oynayan kişi olduğunu söyleyen Taşdiken, "Ardahan'ın tarihine yazılacak bir film olarak kalacak. Umarım beğenir izlersiniz" dedi.
Yönetmen ve senarist Reis Çelik, ’’Bu festival uluslararası bir festival olacak. Dünyada ilk defa deneniyor. Dünya çapında büyük ilgi göreceğine inanıyorum. Şu an tek sineması olmayan il Ardahan, bu beni ve tüm sinemacıları üzüyor. Eksi 10 derece soğuğa rağmen insanlar buraya geldiler ve beraber film izliyoruz" dedi.
Eksi 10 derecede sinema izlemenin keyfini yaşadıklarını söyleyen bir izleyici, "Burada bir ilke imza atıldı. İnşallah bu bir temeldir. Temelin üzerinde güzel bir yapı yükselecektir. Bizler için, Ardahan için unutulmaz bir an, gün, gece ve akşam. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Sonraki yıllarda uluslararası katılıma açık ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen Kardan Perde Film Festivali, bugün gerçekleşecek gösterimlerin ardından sona erecek.
Filmin gösteriminden diğer görüntüler...