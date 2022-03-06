Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi

Ardahan’da yaşayan vatandaşlar, sinema salonu olmadığı için, eksi 10 derecede, açık havada ‘Kar Kırmızı’ filmini izledi. Kardan Perde Film Festivali kapsamında düzenlenen gösterimde seyirciler, film boyunca soğuktan etkilenmemek için yaktıkları ateşle ısındı.

Haberler - İHA 06.03.2022 - 13:02

Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 1

Sinema salonu olmayan ’da vatandaşlar, düzenlenen Kardan Perde Festivali'nde eksi 10 derecede kardan beyazperdede film izleme heyecanı yaşadı.

Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 2

Ardahanlılar, dondurucu soğuktan etkilenmemek için, ‘Kar Kırmızı’ filmini yaktıkları ateşte ısınarak izledi.

Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 3

Yönetmen Reis Çelik, “Kardan Perde Film Festivali dünyada ilk defa denenen bir festival olma özelliği taşıyor. Bu nedenle dünya çapında da büyük bir ilgi göreceğine inanıyorum’’ dedi.

Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 4

Festivalde, Ardahan ve Kars'ta çekilmiş filmler izleyicilerle buluştu.

Film, eksi 10 derecede oyuncuların da katılımıyla Ardahan Millet Parkı'nda kardan beyazperdede izlendi.

Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 5

Yönetmen ve senarist Atalay Taşdiken, soğuğa rağmen filmi izlemeye gelenlere teşekkür ederek, ‘Kar Kırmızı’ filminin iki yıl önce çekildiğini ve bölgeden ayrıldıktan iki gün sonra salgın yasaklarının başladığını söyledi.

Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 6

Festivalde sahneye çıkan oyuncuların neredeyse üç katı kadar Ardahanlının kendilerine yardımcı olan ve oynayan kişi olduğunu söyleyen Taşdiken, "Ardahan'ın tarihine yazılacak bir film olarak kalacak. Umarım beğenir izlersiniz" dedi.

Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 7

Yönetmen ve senarist Reis Çelik, ’’Bu festival uluslararası bir festival olacak. Dünyada ilk defa deneniyor. Dünya çapında büyük ilgi göreceğine inanıyorum. Şu an tek sineması olmayan il Ardahan, bu beni ve tüm sinemacıları üzüyor. Eksi 10 derece soğuğa rağmen insanlar buraya geldiler ve beraber film izliyoruz" dedi.

Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 8

Eksi 10 derecede sinema izlemenin keyfini yaşadıklarını söyleyen bir izleyici, "Burada bir ilke imza atıldı. İnşallah bu bir temeldir. Temelin üzerinde güzel bir yapı yükselecektir. Bizler için, Ardahan için unutulmaz bir an, gün, gece ve akşam. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 9

Sonraki yıllarda uluslararası katılıma açık ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen Kardan Perde Film Festivali, bugün gerçekleşecek gösterimlerin ardından sona erecek.

Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 10

Filmin gösteriminden diğer görüntüler...

Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 11
Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 12
Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 13
Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 14
Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 15
Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 16
Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 17
Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi - 18

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