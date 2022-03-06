Ardahan’da eksi 10 derecede film keyfi

Yönetmen ve senarist Reis Çelik, ’’Bu festival uluslararası bir festival olacak. Dünyada ilk defa deneniyor. Dünya çapında büyük ilgi göreceğine inanıyorum. Şu an tek sineması olmayan il Ardahan, bu beni ve tüm sinemacıları üzüyor. Eksi 10 derece soğuğa rağmen insanlar buraya geldiler ve beraber film izliyoruz" dedi.