NTV

Aretha Franklin son yolculuğuna uğurlanıyor (Naaşı ziyarete açıldı)

Soul müziğin kraliçesi olarak tanınan Aretha Franklin son yolculuğuna uğurlanıyor. 2 hafta önce hayata veda eden Franklin'in naaşı ABD'nin Detroit kentinde ziyarete açıldı. 76 yaşında yaşamını yitiren sanatçı 31 Ağustos'ta defnedilecek.

  • 1

    Aretha Franklin'in tabutu törenin yapılacağı Charles H. Wright Afrika Amerika Tarihi Müzesi'ne klasik bir LaSalle Sedan marka araçla getirildi.

    (Fotoğraflar: AFP)

    ARETHA FRANKLIN KİMDİR?

  • 2

    Aretha Franklin'in naaşı, müzede katafalka kapağı açık tabut içinde ziyarete açıldı.
  • 3

    Üzerinde kırmızı elbisesi ve kırmızı ayakkabılarıyla konulan Franklin'ın naaşının etrafı yüzlerce gülle süslendi.
  • 4

    Efsane şarkıcının dudaklarına sürülen kırmızı ruj da dikkat çekti. Aretha Franklin'in yeğeni Sabrina Owens, ünlü şarkıcının bu şekilde gömülmeyi kendisinin istediğini ve bu elbisenin de Franklin'in kendi seçimi olduğunu söyledi.
  • 5

    Aretha Franklin'in naaşı, iki gün boyunca sevdiklerinin vedası için Detroit'teki müzede ziyarete açık olacak. Efsane sanatçı 31 Ağustos'ta ise defnedilecek. 

    İşte objektiflere yansıyan diğer kareler...

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin