Aretha Franklin son yolculuğuna uğurlanıyor (Naaşı ziyarete açıldı)
Soul müziğin kraliçesi olarak tanınan Aretha Franklin son yolculuğuna uğurlanıyor. 2 hafta önce hayata veda eden Franklin'in naaşı ABD'nin Detroit kentinde ziyarete açıldı. 76 yaşında yaşamını yitiren sanatçı 31 Ağustos'ta defnedilecek.
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Aretha Franklin'in tabutu törenin yapılacağı Charles H. Wright Afrika Amerika Tarihi Müzesi'ne klasik bir LaSalle Sedan marka araçla getirildi.
(Fotoğraflar: AFP)
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2Aretha Franklin'in naaşı, müzede katafalka kapağı açık tabut içinde ziyarete açıldı.
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3Üzerinde kırmızı elbisesi ve kırmızı ayakkabılarıyla konulan Franklin'ın naaşının etrafı yüzlerce gülle süslendi.
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4Efsane şarkıcının dudaklarına sürülen kırmızı ruj da dikkat çekti. Aretha Franklin'in yeğeni Sabrina Owens, ünlü şarkıcının bu şekilde gömülmeyi kendisinin istediğini ve bu elbisenin de Franklin'in kendi seçimi olduğunu söyledi.
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Aretha Franklin'in naaşı, iki gün boyunca sevdiklerinin vedası için Detroit'teki müzede ziyarete açık olacak. Efsane sanatçı 31 Ağustos'ta ise defnedilecek.
İşte objektiflere yansıyan diğer kareler...
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