Arjantin'de bulunan titanozor türünün en eski örneği

Araştırmacılar, fosili şimdiye kadar bulunan en büyük sauropodlardan biri olarak kabul ediyor.

Conicet bilimsel konseyinden araştırmacı Pablo Gallina yaptığı açıklamada, "Bu fosilin yeni bir titanozor türü olmasının yanı sıra, temel önemi ise dünya çapında bu grup için kaydedilen en eski fosil olması" dedi.





