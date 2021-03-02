Arjantin'de bulunan titanozor türünün en eski örneği
Arjantin'de yapılan araştırma, Patagonya'da bulunan devasa dinozorun şimdiye kadar bulunan en eski titanozor olabileceğini ortaya koydu.
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02.03.2021 - 10:16
140 milyon yıl önce Kretase döneminin başında yaşadığı tahmin edilen 20 metrelik kertenkele (Ninjatitan zapatai) 2014 yılında Arjantin'in Neuquen eyaletinde keşfedildi.
Araştırmacılar, fosili şimdiye kadar bulunan en büyük sauropodlardan biri olarak kabul ediyor.
Conicet bilimsel konseyinden araştırmacı Pablo Gallina yaptığı açıklamada, "Bu fosilin yeni bir titanozor türü olmasının yanı sıra, temel önemi ise dünya çapında bu grup için kaydedilen en eski fosil olması" dedi.
Arjantin bilim dergisi Ameghiniana'ya konuşan Gallina, 140 milyon yıl öncesine ait fosiller "Gerçekten çok nadirdir" ifadelerini kullandı.
(Fotoğraf: Arjantin'de yer alan gerçek boyutlu Patagotitan heykeli)
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