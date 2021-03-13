Arjantin'de dansçıları pandemi isyanı

Öncelikli aşı tartışmalarının yaşandığı Arjantin'de pandemi kısıtlamalarına isyan eden Tangocular, protesto eylemi gerçekleştirdi.

13.03.2021 - 09:16

Arjantin'de dansçıları pandemi isyanı - 1
Tangonun ana vatanı Arjantin’de corona virüs salgını yüzünden kapalı ve kalabalık alanlarda toplanma yasağı en fazla bu dansa gönül veren profesyonelleri etkiledi.

Arjantin'de dansçıları pandemi isyanı - 2
Neredeyse bir yıldır çalışamayan Tango dansçıları dün başkent Buenos Aires’te Kültür Bakanlığı binası önünde bir protesto eylemi gerçekleştirdi.
Arjantin'de dansçıları pandemi isyanı - 3

‘Tango kültürümüz ve işimiz’ yazılı pankartlar taşıyan dansçılar, hükümetin çalışmalarına imkan veren yeni bir düzenleme yapması talebinde bulundu.

Arjantin'de dansçıları pandemi isyanı - 4
Arjantin'in çeşitli şehirlerinde, hükümete yakın bazı kişilere iltimaslı bir şekilde corona virüs aşısı uygulanması yapıldığını ortaya çıkmasıyla Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia istifa etmek zorunda kaldı.

Arjantin'de dansçıları pandemi isyanı - 5
29 Aralık 2020'de başlayan, sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, öğretmenler ve risk grubuna giren yaşlıların öncelik verildiği aşılama planı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Arjantin'de dansçıları pandemi isyanı - 6
Ülkeye şu ana kadar Sputnik V aşısından 1 milyon 240 bin doz, Hindistan'da üretilen Covishield aşısından 580 bin doz, Çin'de üretilen Sinopharm aşısından da 1 milyon doz getirilmişti.

Arjantin'de dansçıları pandemi isyanı - 7
Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de yaklaşık 52 bin kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 2 milyondan fazla kişide görüldü.

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