Arjantin'de dansçıları pandemi isyanı

Öncelikli aşı tartışmalarının yaşandığı Arjantin'de pandemi kısıtlamalarına isyan eden Tangocular, protesto eylemi gerçekleştirdi.

Abone ol Paylaş









13.03.2021 - 09:16

Tangonun ana vatanı Arjantin’de corona virüs salgını yüzünden kapalı ve kalabalık alanlarda toplanma yasağı en fazla bu dansa gönül veren profesyonelleri etkiledi.





Neredeyse bir yıldır çalışamayan Tango dansçıları dün başkent Buenos Aires’te Kültür Bakanlığı binası önünde bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

‘Tango kültürümüz ve işimiz’ yazılı pankartlar taşıyan dansçılar, hükümetin çalışmalarına imkan veren yeni bir düzenleme yapması talebinde bulundu.

Arjantin'in çeşitli şehirlerinde, hükümete yakın bazı kişilere iltimaslı bir şekilde corona virüs aşısı uygulanması yapıldığını ortaya çıkmasıyla Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia istifa etmek zorunda kaldı.





29 Aralık 2020'de başlayan, sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, öğretmenler ve risk grubuna giren yaşlıların öncelik verildiği aşılama planı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı.





Ülkeye şu ana kadar Sputnik V aşısından 1 milyon 240 bin doz, Hindistan'da üretilen Covishield aşısından 580 bin doz, Çin'de üretilen Sinopharm aşısından da 1 milyon doz getirilmişti.





Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de yaklaşık 52 bin kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 2 milyondan fazla kişide görüldü.