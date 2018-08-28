Arnold Schwarzenegger’in gerçek ölçüsünden ahşap heykelini yaptı
ntv.com.tr
Heykeltıraş James O’Neal, Avusturya asıllı oyuncu Arnold Schwarzenegger’in gerçek ölçülerinde ahşap heykelini yonttu.
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Daha çok ahşap heykeller yapan heykeltıraş James O’Neal, Hollywood’un ünlü oyuncusu Arnold Schwarzenegger’in gerçek ölçülerinde heykelini yaptı.
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188 cm boyundaki heykelin tamamlanması altı ay sürdü.
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O’Neal, Instagram hesabından paylaştığı Schwarzenegger heykeli fotoğraflarına binlerce beğeni aldı.
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Bu, O’Neal’in yonttuğu ilk ünlü heykeli değil. O’Neal geçen yıl boksörler Conor McGregor ile Floyd Mayweather’in de gerçek ölçülerinde heykelini yapmıştı.
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İşte gerçek ölçülerinde ve vücudunun neredeyse her bir kıvrımı gerçek haline uygun yapılmış Arnold Schwarzenegger heykelinin yaratılma aşaması...
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