Aşık Veysel vefatının 48'inci yılında mezarı başında anıldı

Aşık Veysel'in torunu Halil Süzer ise, "Dedem çiçek pandemisinde iki gözünü vermiştir. Bu sebeple o aramızda olamayan dostlarımızı da anlıyordur. Geçen yıl ve bu yıl onu anmaya kısıtlı olanaklarla gelebildik. Ancak biliyoruz ki mezarı başına gelemeyen dostlarının yüreği de buradadır ve onu ilelebet hatırlayacaklardır. Dostların seni unutmadı dedem. Ruhun şad olsun" diye konuştu.